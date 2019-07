Ok Ecofin a Lagarde prossimo presidente della Bce

BRUXELLES - L'Ecofin ha adottato una raccomandazione che formalizza l'accordo del vertice Ue del 2 luglio sul prossimo presidente della Bce, Christine Lagarde. Il Consiglio europeo formalizzerà la decisione a ottobre, dopo aver consultato il Parlamento Ue e il consiglio dei Governatori della Bce. Lagarde succederà a Draghi, in scadenza il 31 ottobre 2019, per un mandato di otto anni non rinnovabili.