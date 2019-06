Ue: nuova delegazione eurodeputati M5S arriva a Bruxelles

BRUXELLES - "I quattordici parlamentari europei del Movimento 5 Stelle arrivano oggi a Bruxelles. Fanno parte della nuova delegazione otto donne, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Daniela Rondinelli, Chiara Maria Gemma, Laura Ferrara, Rosa D'Amato e Isabella Adinolfi, e sei uomini, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Mario Furore, Dino Giarrusso e Ignazio Corrao. Sono nove i parlamentari uscenti riconfermati, per gli altri cinque si tratta del primo impegno politico". Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. "Tutti gli eletti hanno la fedina penale pulita, sono laureati e sono stati scelti attraverso Rousseau che, per la prima volta, ha introdotto il sistema dei meriti. Mario Furore, 30 anni, è l'europarlamentare italiano più giovane fra tutti i 73 neoeletti - prosegue -. Questa Europa ha bisogno del Movimento 5 Stelle, del suo spirito di partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini ad ogni livello. A Bruxelles c'è qualcuno che ha nostalgia delle manovre lacrime e sangue del passato. Il Movimento 5 Stelle lavorerà per cambiare le politiche di austerity che distruggono lo stato sociale. Le pensioni, la sanità, la scuola, le nostre imprese non si toccano", conclude la nota.