Salvini, se Orban vince alleanza con Ppe nelle cose

BUDAPEST - "Spero le elezioni europee vedano vincitore Orban perché se fosse prevalente la sua visione" nel Ppe, "l'alleanza sarebbe nelle cose". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orban. Il vicepremier ha anche sottolineato che, "se quest'alleanza'' tra popolari e socialisti "continuerà a governare l'Europa, avremo un Califfato islamico e la sharia nelle nostre città. Dunque farò di tutto per evitare questa triste fine all'Europa". Salvini è "convinto che con le elezioni" del 26 maggio "per la prima volta ci potrà essere una maggioranza diversa dall'accordo democristiani e socialisti".