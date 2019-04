Eurozona: Eurostat, produzione industriale cala,-0,2% a febbraio

BRUXELLES - A febbraio 2019, rispetto al mese precedente, la produzione industriale è scesa dello 0,2% nella zona euro ed è rimasta invariata nella Ue-28. Lo comunica Eurostat. A gennaio 2019, la produzione industriale nell'Eurozona era aumentata dell'1,9%, e dell'1,3% nell'Ue-28. A febbraio 2019, rispetto a febbraio 2018, la produzione industriale è scesa dello 0,3% nella zona euro, ed è aumentata dello 0,3% nell'Ue-28. I rialzi più importanti si sono registrati in Polonia (+1,7%), Bulgaria (+1,5%) e Ungheria (+1%). I cali principali sono stati invece osservati in Lituania (-4,7%), Grecia (-2,7%) e Croazia (-1,5%). Il dato della produzione industriale per l'Italia a febbraio, rispetto al mese precedente, è di 0,8%, mentre è di 0,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.