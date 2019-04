Ue: disoccupazione, Italia terza in Europa

BRUXELLES - L'Italia è terza per il tasso di disoccupazione nella Ue a febbraio stando a Eurostat. Tra gli stati membri il tasso più alto è riferito alla Grecia (18,0% registrato a dicembre 2018, a gennaio e febbraio i dati non sono disponibili), seguita da Spagna (13,9%) e Italia (10,7%). Nella zona euro a febbraio la disoccupazione è stabile al 7,8% rispetto al mese precedente e in calo rispetto all'8,5% di febbraio 2018. Nella Ue a 28 a febbraio è stata pari a 6,5% stabile rispetto a gennaio 2019 ed in calo su febbraio 2018.

L'Italia registra a febbraio il secondo tasso più alto di disoccupazione giovanile fra gli Stati membri con un 32,8%, secondo solo a Grecia (39,5% a dicembre 2018). Segue la Spagna con un 32,4%. Lo riferisce Eurostat. I tassi più deboli osservati in Germania (5,6%) e nella Repubblica Ceca (6,0%). A febbraio 2019 3,309 milioni di giovani sotto i 25 anni erano in disoccupazione nella Ue-28 di cui 2,337 milioni nella zona euro. Rispetto a febbraio 2018 i giovani disoccupati sono scesi di 222.000 nella Ue-28 e 181.000 nella zona euro.