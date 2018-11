Manovra: Tajani, previsioni su Italia? tutto come previsto

HELSINKI - "Tutto come previsto, il problema non è Bruxelles il problema è a Roma". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commentando con i giornalisti le previsioni economiche sull'Italia. "Il problema sono i contenuti di una manovra che non va nella giusta direzione, che non crea nuovi posti di lavoro, che non aiuta le imprese, che non riduce la pressione fiscale - ha aggiunto, che è solo assistenzialismo senza puntare su infrastrutture che potrebbero rafforzare la competitività del nostro paese e rendere più facile le esportazione dei nostri prodotti all'interno del mercato dell'Ue".