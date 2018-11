Corte: Ue, attento studio sentenza su Ici prima nuovi passi

BRUXELLES - "La Commissione europea studierà attentamente il giudizio" della Corte di giustizia Ue, "prima di decidere sui prossimi passi". Così un portavoce della Commissione europea in una nota, dopo la sentenza sull'esenzione dall'Ici, per determinati soggetti non commerciali.

In particolare, si sottolinea che "la Corte di giustizia ha annullato la decisione della Commissione e la sentenza del Tribunale del 2016 che l'aveva confermata, nella misura in cui la decisione rilevava che era assolutamente impossibile recuperare l'aiuto illegale concesso". (ANSA).