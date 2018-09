Ue-19: pil secondo trimestre confermato +0,4%, Italia +0,2%

BRUXELLES - Il pil dell'eurozona è cresciuto del +0,4% nel secondo trimestre, replicando il risultato del primo. Lo conferma la seconda stima di Eurostat. Anche nell'Ue nel suo complesso la crescita è stata del +0,4%, mentre in Italia è confermata al +0,2% dopo lo 0,3% del primo trimestre. Su anno, per sia per i 19 che per i 28 il pil è salito del 2,1%, in Italia dell'1,2%.