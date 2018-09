Libia: Ue, parti rispettino cessate il fuoco, sostegno a Onu

BRUXELLES - "Il cessate il fuoco concordato ieri" in Libia "tra i vari gruppi sotto l'egida del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia Ghassan Salamé è un passo positivo che dovrebbe portare ad una de-escalation della violenza a Tripoli e nei suoi dintorni". Lo afferma in una nota il portavoce del servizio di azione esterna dell'Ue (Eeas) che invita "tutte le parti coinvolte a rispettare pienamente l'accordo". "I libici meritano di vivere in pace e stabilità - prosegue -. Ci aspettiamo che tutte le legittime parti interessate libiche intensifichino gli sforzi per porre fine alla transizione politica e raggiungere istituzioni democratiche permanenti nell'interesse di tutti i libici". L'Ue, conclude il portavoce, "continuerà a sostenere il processo di mediazione guidato dalle Nazioni Unite per portare a termine una soluzione duratura alla crisi politica in Libia".