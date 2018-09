Europee: Toia, prossimo Europarlamento avrà maggioranza pro-Ue

BRUXELLES - Il prossimo Parlamento europeo "non sarà senza una maggioranza europeista". Se ne è detta convinta la capodelegazione del Pd Patrizia Toia, parlando alla stampa a Bruxelles. "Tra allarmisti e fiduciosi", ha affermato l'europarlamentare, "mi iscrivo a questa seconda categoria, perché credo alla forza della democrazia e dell'Europa. Se continuiamo a fare gli allarmisti giochiamo a rincorrere chi sulla paura lucra politicamente". Secondo l'eurodeputata Pd, "dobbiamo essere talmente fiduciosi nel valore della democrazia, da sapere che il prossimo Parlamento potrà essere peggiore di questo dal punto di vista degli anti-europei, ma non sarà un Parlamento senza una maggioranza europeista. Questa è la mia scommessa e la scommessa del Pd, per la quale lavoreremo", ha assicurato.