Telefonata Juncker-Thaci su dialogo fra Kosovo e Serbia

BRUXELLES - Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, parlando al telefono con il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, si è espresso a favore del dialogo in corso tra Belgrado e Pristina: lo riferisce il portavoce dell'esecutivo Ue, Margaritis Schinas, sottolineando che Juncker incoraggia le due parti a perseguire un accordo. Nel corso della telefonata, Juncker si è congratulato con Thaci per l'accordo sulla linea di demarcazione dei confini con il Montenegro, ratificato dal Parlamento kosovaro lo scorso marzo. Thaci è atteso venerdì a Bruxelles per un nuovo round negoziale nell'ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue.