Libia: Panzeri (S&D/Leu), si riporti al più presto la calma

BRUXELLES - "In Libia serve un'azione immediata che riporti al più presto la calma". Così l'eurodeputato Pier Antonio Panzeri (S&D/Leu), presidente della Sottocommissione per i Diritti Umani e relatore permanente sulla Libia per il Parlamento europeo. "Ciò che sta accadendo in Libia è motivo di grande preoccupazione ed è chiaro che, alle condizioni attuali, chi si illude che si possano indire presto elezioni è fuori contesto. Il mio appello è rivolto all'Unione europea e l'Onu affinché operino da mediatori riportando l'Italia e la Francia al tavolo della discussione", prosegue l'europarlamentare. Secondo Panzeri "l'obiettivo deve essere quello di individuare una strategia di azione da discutere alla Conferenza che si terrà a Roma a fine settembre, occasione concreta per dare una svolta a questa situazione".