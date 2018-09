Mogherini, mondo in momento caos, Ue giochi grande ruolo

BRUXELLES - "Il mondo intero sta attraversando un momento di caos e ci chiediamo se questo è un momento o è una tendenza a lungo termine". Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini alla conferenza annuale degli ambasciatori Ue a Bruxelles chiedendo all'Unione europea di giocare un grande ruolo. "In entrambi i casi abbiamo bisogno che gli europei, come l'Unione europea, siano estremamente chiari, uniti e fermi con la nostra bussola in mente: l'insieme di valori, principi e interessi che guidano le nostre azioni sulla scena globale".

Mogherini ha poi sottolineato che "l'idea stessa del multilateralismo è messa in discussione", e "c'è un ritorno alla logica delle transazioni bilaterali tra poteri", ma "questa non è la nostra logica". Mogherini ha poi annunciato che la Commissione Ue ha proposto di aumentare di circa il 30% il bilancio del servizio di azione esterna Ue con l'intento di mostrare che "siamo pronti a svolgere un ruolo nel mondo, con i nostri principi, con i nostri valori, con le nostre politiche e risorse".