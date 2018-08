Brexit: Barnier, accordo ottobre è possibile. Raab, ottimista

BRUXELLES - "Io e Dominic pensiamo sia possibile raggiungere un accordo" sulla Brexit "al mese di ottobre, i tempi sono stretti ma è ancora possibile". Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier dopo un incontro durato 6 ore con il suo omologo britannico Dominic Raab. "L'obiettivo finale è ottobre, ma se abbiamo bisogno di più tempo abbiamo questa flessibilità" per arrivare sino "a novembre al più tardi".

"Sono testardamente ottimista che un accordo sia a portata di mano" sulla Brexit, per cui "il nostro obiettivo resta il Consiglio europeo di ottobre". Così il segretario di stato britannico alla Brexit Dominic Raab, dopo l'incontro con il capo negoziatore Ue Michel Barnier, a chi gli chiedeva della possibilità di uno slittamento dei tempi e di un vertice Ue sulla Brexit a novembre.

"C'è urgenza di lavorare a un backstop" per garantire una frontiera soft tra Irlanda e Irlanda del Nord su cui "dobbiamo avere una soluzione dettagliata e operativa nell'accordo di uscita" dall'Ue, ha sottolineato Barnier. Il capo negoziatore Ue ha anche espresso "preoccupazione" sulla questione delle indicazioni d'origine protette nell'Ue. La Brexit, ha avvertito, "non può portare a una perdita di diritti" per i prodotti tutelati.

"Siamo pronti a una partnership ambiziosa con la Gran Bretagna" sulla sicurezza interna ma anche esterna, su cui c'è "un'ampia convergenza di vedute", e a una "partnership senza precedenti sulla difesa" e una "stretta cooperazione" su Galileo, il programma spaziale europeo, ha poi affermato Barnier, confermando così quanto detto ieri a Berlino e le intenzioni degli scorsi mesi. La cooperazione tra Ue e Londra in materia di sicurezza si baserà su "quattro pilastri", ossia lo scambio dell'intelligence, la cooperazione nell'applicazione del diritto, la cooperazione giudiziaria penale, e un partenariato contro il riciclaggio e i finanziamenti al terrorismo, oltre allo scambio delle banche dati di impronte digitali, passeggeri aerei, Dna, e veicoli. Raab ha quindi assicurato che sono stati fatti "progressi reali" sulle future relazioni. "La sicurezza dell'Ue è la sicurezza della Gran Bretagna", ha aggiunto. Barnier ha quindi annunciato che incontrerà di nuovo Raab "la prossima settimana". I due capo negoziatori si erano già incontrati martedì scorso, con una frequenza di scambi inedita rispetto al periodo in cui David Davis occupava il posto di Raab.