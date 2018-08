Sale idea vertice ad hoc sulla Brexit, domani incontro Raab-Barnier

BRUXELLES - Sale l'ipotesi a Bruxelles di un vertice ad hoc sulla Brexit a novembre, per chiudere l'accordo sull'addio, evitare un'uscita 'hard' dall'Ue, rendere possibile il periodo di transizione e lanciare le basi per la partnership futura. Secondo quanto si apprende, in questo modo si prenderebbe in conto un probabile slittamento dei tempi rispetto ad ottobre, quando tra l'altro il vertice Ue avrà già un'agenda molto densa tra migranti, commercio, difesa e sicurezza.

Domani, intanto, ci sarà un nuovo incontro a Bruxelles tra il capo negoziatore Ue Michel Barnier con la sua controparte britannica Dominic Raab, su richiesta di quest'ultimo. "Siamo molto concentrati per raggiungere un accordo", ha detto il portavoce della Commissione Ue. Il grosso nodo da sciogliere resta quello della frontiera irlandese, mentre rispetto al futuro ancora ieri Barnier da Berlino ha assicurato la volontà da parte dei 27 di garantire a Londra "un partenariato come mai ce ne sono stati finora con i Paesi terzi" centrato su commercio, politica estera, difesa e sicurezza interna ed esterna.