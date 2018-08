McCain: Mogherini, credeva molto importanza relazioni Ue-Usa

BRUXELLES - Il senatore John McCain "era un uomo integro, di principi e con un alto senso del dovere", ma soprattutto "credeva veramente nell'importanza di forti relazioni transatlantiche per la sicurezza e la prosperità dell'Europa e degli Usa e come pilastro dell'ordine globale basato sulle regole". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini dopo la morte dell'uomo politico americano, sottolineando il "privilegio" di aver lavorato con lui nel corso degli anni "sempre in uno spirito di rispetto reciproco".