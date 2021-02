Draghi's cabinet

ROME, FEB 12 - Incoming Premier Mario Draghi's new cabinet has 23 members, including eight women ministers. It also has eight non-political experts, while the rest of the cabinet is made up of figures from the wide range of parties across the political spectrum that are supporting the government. Here is a list of the cabinet members. Foreign Minister - Luigi Di Maio. Daniele Franco - Economy Interior - Luciana Lamorgese. Justice - Marta Cartabia. Defence - Lorenzo Guerini. Industry - Giancarlo Giorgetti. Agriculture - Stefano Patuanelli. Environment and Ecological Transition - Roberto Cingolani. Infrastructure and Transport - Roberto Giovannini. Education - Patrizio Bianchi. University - Cristina Messa. Labour - Andrea Orlando. Culture - Dario Franceschini. Health - Roberto Speranza. Relations with Parliament - Federico D'Incà. Technological Innovation - Vittorio Colao. Civil Service - Renato Brunetta. Regional Affairs - Maria Stella Gelmini. South - Mara Carfagna. Equal Opportunities - Elena Bonetti. Disability - Erika Stefani. Youth Policies - Fabiana Dadone. Tourism - Massimo Garavaglia. Cabinet Secretary - Roberto Garofoli. (ANSA).