Rugby: Smith names Italy's 6 Nations training squad

ROME, JAN 25 - Italy coach Franco Smith on Monday called up 32 players to the national team's training camp to prepare for the 2021 Six Nations. The training camp starts on Thursday although Benetton Treviso players Tommaso Allan, Callum Braley, Ignacio Brex, Marco Riccioni and Federico Ruzza will stay with their club until Sunday. Leonardo Ghiraldini is not in the squad after announcing his retirement from international rugby on Sunday. The 36-year-old won 107 caps and captained the Azzurri 17 times. Italy start their Six Nations campaign against France in Rome on February 6. Here is the squad. Props Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps), Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 8 caps), Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps), Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby), Cherif TRAORE' (Benetton Rugby, 10 caps), Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 10 caps); Hookers Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 32 caps) - captain, Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 2 caps), Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club); Locks Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps) Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969) Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 11 caps) David SISI (Zebre Rugby Club, 11 caps) Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, 2 caps); Losse forwards Michele LAMARO (Benetton Rugby, 2 caps), Maxime MBANDA' (Zebre Rugby Club, 25 caps), Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 9 caps), Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 28 caps), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps); Scrumhalfs Callum BRALEY (Benetton Rugby, 9 caps), Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 41 caps), Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 3 caps); Flyhalfs Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 60 caps), Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 47 caps), Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps); Centres/Wngers/Fullbacks Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 28 caps); Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby), Montanna IOANE (Benetton Rugby, 1 cap), Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps), Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps), Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 3 caps), Marco ZANON (Benetton Rugby, 4 caps). (ANSA).