Soccer: Bastoni, Locatelli, Caputo get 1st Italy call-up

ROME, AUG 28 - Inter Milan defender Alessandro Bastoni, Sassuolo midfielder Manuel Locatelli, and Sassuolo striker Francesco Caputo have got their first Italy call-ups from coach Roberto Mancini for the Azzurri's first two UEFA Nations League matches early next month. They were among a 37-strong squad Mancini announced for the September 4 match against Bosnia in Florence and the September 7 game against the Netherlands in Amsterdam. The fixtures are Italy's first matches since their 9-1 drubbing of Armenia 10 months ago. Bastoni is 22, Locatelli 21 and Caputo 33. Caputo, who scored 21 goals in 36 games for Seria A outfit Sassuolo last season, gained headlines by showing a placard saying "Stay Home, Everything Will Be OK" before scoring a brace against Brescia in the last match before the coronavirus lockdown. Both of Italy's Nations League games will be without fans at the Artemio Franchi in Florence and the Johan Cruyff Arena in the Dutch capital. Here is the squad (* denotes currently suspended for COVID): Goalkeepres: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Dedenders: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma); Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma); Forwards: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna). photo: Caputo (ANSA).