Factbox: David di Donatello nominations

Rome, February 18 - The following is a list of the nominations for the 2020 David di Donatello awards for Italian films released last year. BEST FILM: IL PRIMO RE by Matteo Rovere; IL TRADITORE by Marco Bellocchio; LA PARANZA DEI BAMBINI by Claudio Giovannesi; MARTIN EDEN by Pietro Marcello; PINOCCHIO by Matteo Garrone. BEST DIRECTION: IL PRIMO RE by Matteo Rovere; IL TRADITORE by Marco Bellocchio; LA PARANZA DEI BAMBINI by Claudio Giovannesi; MARTIN EDEN by Pietro Marcello; PINOCCHIO by Matteo Garrone. BEST DEBUT DIRECTOR: 5 è il Numero Perfetto, Igort; Bangla, Phaim Bhuiyan; Il campione, Leonardo D'AGOSTINI; L'immortale, Marco D'Amore; Sole: Carlo Sironi. BEST ORIGINAL SCREENPLAY: Bangla, Phaim Bhuiyan; Vanessa Picciarelli; Il Primo Re: Filippo Gravino, Francesca Manieri, Matteo Rovere; Il traditore: Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo; La Dea Fortuna: Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Ozpetek Ricordi?: Valerio Miele. BEST NON-ORIGINAL SCREENPLAY: Il Sindaco del Rione Sanità, Mario Martone, Ippolita Di Majo; La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia, Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental, Lorenzo Mattotti; La Paranza dei Bambini: Maurizio Braucci, Roberto Saviano, Claudio Giovannesi; Martin Eden: Maurizio Braucci, Pietro Marcello; Pinocchio, Matteo Garrone, Massimo Ceccherini. BEST LEAD ACTRESS: I Villeggianti, Valeria Bruni Tedeschi; La Dea Fortuna: Jasmine Trinca; Mio fratello Rincorre i Dinosauri, Isabella Ragonese; Ricordi?, Linda Caridi; Rosa: Lunetta Savino; Tutto il Mio Folle Amore: Valeria Golino. BEST LEAD ACTOR: 5 è il Numero Perfetto: Toni Servillo; Il Primo Re: Alessandro Borghi; Il Sindaco del Rione Sanità, Francesco Di Leva; Il Traditore: Pierfrancesco Favino; Martin Eden, Luca Marinelli. BEST SUPPORTING ACTRESS: 5 è il Numero Perfetto, Valeria Golino; Domani è un Altro Giorno, Anna Ferzetti; Il Primo Re, Tania Garribba; Il Traditore, Maria Amato; Pinocchio: Alida Baldari Calabria. BEST SUPPORTING ACTOR: 5 è il Numero Perfetto: Carlo Buccirosso; Il Campione, Stefano Accorsi; Il Traditore, Fabrizio Ferracane; Il Traditore: Luigi Lo Cascio; Pinocchio: Roberto Benigni. BEST DOCUMENTARY: Citizen Rosi by Didi Gnocchi and Carolina Rosi; Fellini Fine Mai by Eugenio Cappuccio; La Mafia non è più Quella di una Volta by Franco Maresco; Se c'è un Aldilà Sono Fottuto. Vita e Cinema di Claudio Caligari by Simone Isola and Fausto Trombetta; Selfie by Agostino Ferrente. South Korean director Bong Joon Ho's four-time Oscar winner Parasite has won the best foreign language film. The social comedy-thriller, which won best film and best director at the Academy Awards, beat Quentin Tarantino's Once Upon A Time In Hollywood, Peter Farrelly's Green Book, Todd Phillips' Joker and Roman Polanski's J'Accuse, said David Academy President and Artistic Director Piera Detassis. She said the David voting ended before the Oscars and so "the members were not influenced by that result".