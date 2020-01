++ Onu, in Italia industria alimentare sfrutta braccianti ++

ROMA, 31 GEN - Orari "eccessivamente lunghi" e "salari troppo bassi per coprire i bisogni elementari" e migranti senza documenti "lasciati in un limbo, senza poter accedere a lavori regolari": secondo l'Onu, metà della manodopera agricola italiana è costituita da migranti, per lo più irregolari, la categoria più debole. Manodopera "sfruttata dal sofisticato sistema alimentare dell'Italia". L'atto d'accusa è contenuto in un comunicato dell'inviata esperta di diritti umani delle Nazioni Unite, Hilal Elver. (ANSA).