Trump, l'impeachment una pura follia politica

WASHINGTON, 10 DIC - "Una pura e semplice follia politica": così Donald Trump su Twitter parla dell'impeachment mentre alla Camera i democratici stanno per svelare gli articoli per la messa in stato di accusa del presidente che verranno votati in commissione giustizia tra domani e dopodomani. Trump si definisce "il presidente che ha prodotto la più forte economia della storia del Paese" e ribadisce di non aver fatto "nulla di illecito".(ANSA).