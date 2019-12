Germania: Esken (Spd), chi teme le elezioni non le vince

BERLINO, 06 DIC - "Chi ha paura delle lezioni non le vince". Lo ha detto la neoleader dell'Spd, Saskia Esken, parlando al congresso dei socialdemocratici tedeschi a Berlino. "Noi non abbiamo paura del voto", ha aggiunto, sottolineando di non temere la concorrenza di nessun partito in Germania. Esken, vestita di rosso, propone, sillabando, "una linea chiara, una direzione chiara e parole chiare". (ANSA).