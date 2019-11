Ucraina: Mosca, non ancora fissata data summit 'Normandia'

MOSCA, 11 NOV - Non è ancora stata fissata una data per il prossimo summit del Quartetto di Normandia - di cui fanno parte Russia, Ucraina, Francia e Germania - per cercare di mettere fine al conflitto nel Donbass: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "Aspettiamo il completamento" del ritiro delle armi dal fronte, ha spiegato Peskov. Secondo alcuni media ucraini il vertice potrebbe svolgersi il 24 o il 26 novembre. Il ritiro degli armamenti da alcune zone del fronte è una delle precondizioni per un possibile futuro vertice del Quartetto di Normandia. Sabato è iniziato il ritiro di truppe e armamenti dalla zona del villaggio di Petrivke. (ANSA)