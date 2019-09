Hong Kong: polizia, proteste domani 'molto pericolose' (2)

PECHINO, 30 SET - "Un nocciolo duro di rivoltosi sta aumentando la violenza. Profondità e ampiezza della violenza e i loro piani dimostrano che stanno avvicinandosi sempre più al terrorismo", ha detto Tse in conferenza stampa. "Abbiamo avuto rapporti d'intelligence secondo cui alcuni manifestanti violenti stanno incitando altri, inclusi quelli con tendenze suicide, a commettere atti estremi come uccidere agenti, travestendosi da funzionari di polizia, e dare fuoco ai distributori di benzina". Sono 157 le persone arrestate nel weekend, in gran parte domenica: la polizia ha usato 328 cariche di lacrimogeni, 306 proiettili di gomma e uno reale in aria come avvertimento. Mentre Pechino si prepara alla grande parata militare, a Hong Kong è stato confermato il divieto della polizia alla "National Day democracy march", a causa dei timori sulla sicurezza. Il Civil Human Rights Front, il gruppo delle mobilitazioni pacifiche di massa, ha gettato la spugna dopo il quarto diniego. "Hong Kong sta avendo ora sempre meno libertà e sta diventando come Pechino", ha affermato la portavoce Bonnie Leung. (ANSA).