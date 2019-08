Trump conferma interesse per acquisto Groenlandia

ROMA, 19 AGO - Il presidente americano Donald Trump ha confermato il suo interesse per l'acquisto della Groenlandia, affermando che l'operazione sarebbe un 'grande affare immobiliare'. Secondo quanto riporta l'emittente Usa Sky News, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle recenti indiscrezioni di stampa in questo senso, Trump ha detto che sta "guardando" a questa possibilità perche' "per gli Stati Uniti sarebbe bello strategicamente". Il suo interesse per il territorio autonomo danese era emerso venerdì scorso grazie ad un'indiscrezione del Wall Street Journal (Wsj) secondo cui il presidente si era informato "ripetutamente" con i suoi collaboratori - anche se "con vari gradi di serietà" - sulla possibilità che gli Usa acquistino l'isola. Sempre venerdì, in una dichiarazione ufficiale riportata dai media americani il governo danese aveva commentato che "la Groenlandia non è in vendita".