Iran: centrifughe nella centrale di Fordow salite a 1.044

TEHERAN, 10 GIU - Il numero delle centrifughe nella centrale nucleare di Fordow in Iran è salito da 720 a 1.044 nel periodo precedente ai negoziati per l'accordo sul nucleare di Teheran del 2015. Lo ha reso noto il consigliere speciale del capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Ali Asghar Zarean. "Dieci generazioni di centrifughe sono già operative nel mondo, e in Iran sono diventate 7", aggiungendo che nel Paese vengono estratte annualmente 50 tonnellate di uranio. Di recente, l'Iran ha annunciato di aver installato una catena di 20 centrifughe IR-6 nell'altro impianto di arricchimento di Natanz, apparecchiature ritenute 10 volte più veloci di quelle IR-1 precedenti.