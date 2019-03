Soccer:Quagliarella returns, Zanioli in for qualifiers

Rome, March 15 - Serie A top scorer Fabio Quagliarella returns to the Italy squad for European qualifiers against Finland in Udine on March 23 and Liechtenstein in Parma on March 26, coach Roberto Mancini said Friday. Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola and Armando Izzo are also among the 29 called up for the squad. Mancini also confirmed Kean, 19, Zaniolo and Donnarumma, 20, Barella and Chiesa, 22, and Atalanta's Mancini, 23. Here is the squad: Goalkeepers: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino). Defenders: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus). Midfielders: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma). Forwards: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).