Israele: Lieberman lascia, 'ieri resa a terrorismo'

TEL AVIV, 14 NOV - Si è dimesso il ministro israeliano della Difesa, Avigdor Lieberman, che in conferenza stampa ha spiegato la sua decisione come conseguenza della tregua raggiunta con Hamas. "Quello che è successo ieri, il cessate il fuoco, è stato - ha detto - una resa al terrorismo. Non c'e' altro significato". Lieberman ha poi aggiunto di aver già avuto in passato come ministro dissensi con il premier Benyamin Netanyahu e tra questi ha citato "il mancato sgombero del villaggio beduino di Khan al Ahmar e il combustile del Qatar per Gaza". Il ministro dimissionario ha inoltre invocato nuove elezioni politiche.