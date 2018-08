Siria: Mosca,'preparano attacco chimico per incolpare Assad'

MOSCA, 25 AGO - Il ministero della Difesa russo sostiene che i qaedisti di Al Nusra stiano preparando un attacco con armi chimiche nella provincia siriana di Idlib per incolparne ingiustamente il governo di Damasco e fornire un pretesto a Usa, Gran Bretagna e Francia per attaccare obiettivi siriani con raid aerei. Secondo il generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, il cacciatorpediniere americano 'The Sullivans', dotato di 56 missili da crociera, è già schierato nel Golfo Persico da alcuni giorni e un bombardiere strategico B-1B americano armato di missili aria-terra è stato trasferito nella base aerea di Al Udeid, in Qatar. Lo riporta il sito internet della tv filo-Cremlino Russia Today. (ANSA)