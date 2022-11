Che felice Stranezza... Finalmente si torna in sala!

La stranezza è... che si va finalmente al cinema! Una stranezza positiva e una Stranezza da film, visto che uno dei titoli trainanti è proprio questo, firmato da Roberto Andò, con due bravissimi Ficarra e Picone accompagnati da Toni Servillo. Il suo incasso di 4,2 milioni di euro è una notizia, anche se in altri tempi le cifre erano sicuramente diverse. Pensate che Black Panther ha realizzato 4,1 milioni in cinque giorni soltanto.

Eppure, il cinema italiano si riprende il suo spazio, ma soprattutto lo Spettacolo in generale avanza: dopo mesi bui, con le piattaforme e i divani domestici sempre più agguerriti in una concorrenza spietata, la parola sold out torna a sentirsi.

Festeggiano i botteghini, con un più 40 per cento di incassi in questo weekend, cifra che non si sentiva echeggiare da anni. Ma deve festeggiare tutto il mondo della cultura, se finalmente i consumi nel settore si svegliano dal torpore, tra l'altro in un periodo in cui la parola «crisi» ci avvolge ovunque. Vedere i cinema pieni, le code alle prenotazioni, i teatri affollati dopo aver boccheggiato e faticato, è un'immagine nuova. Da non sprecare e da non incorniciare soltanto, però.

Analizziamo: scommessa sulle scommesse, i film del momento - quelli che stanno trascinando la gente al cinema – hanno temi letterari «alti». Il succitato La Stranezza riporta in auge il mondo letterario dei Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello; Il Colibrì è una buona rivisitazione del romanzo firmato da Sandro Veronesi e vincitore del Premio Strega 2020; L'Ombra di Caravaggio, che pure sta piacendo molto, vede Michele Placido dirigere un ormai bravissimo Riccardo Scamarcio e ci porta nelle atmosfere pittoriche seicentesche del Merisi e della sua avvincente biografia. E poi, poche settimane prima, c'erano il Dante di Pupi Avati e l'incanto di Siccità di Paolo Virzì, tutti titoli che hanno contribuito alla rimonta. In un universo che pare non legga, non scriva (ma forse ci sbagliamo tutti?), la pellicola letteraria e culturale va.

Sarà l'autunno che arriva, ma il calore della cultura all'improvviso ha innescato la prima marcia. Al Teatro Petruzzelli, le opere fanno il pienone già da mesi e c'è grande attesa per il prossimo Don Pasquale diretto da Antonio Albanese. La domenica mattina a Bari c'è chi va a seguire le Lezioni di Storia e ne esce beato; a Lecce il Festival del Cinema Europeo attira titoli e nomi. Fa sold out l'evento speciale della Camerata Musicale Barese con il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri, che sarà il 26 novembre e per il quale non c'è più un biglietto. Musical, concerti, prosa: da Sud a Nord, finalmente la gente risponde, complice anche il «liberi tutti» (almeno per ora) dal Covid.

Ma a proposito di salute... sapevate che la cultura è uno spazio di guarigione? Se prima credevamo allo svago e basta, intuendo il suo potere liberatorio e salutare, ora c'è una ricerca serissima che conferma il potere salvifico delle arti: l'Oms ha pubblicato un lavoro basato su più di tremila ricerche internazionali. Il nostro benessere mentale e fisico è baciato dalle operazioni culturali: vedere un film, leggere un libro, assistere ad uno spettacolo, andare ad una mostra, sono azioni che ci aiutano a focalizzare le nostre attenzioni, rafforzano – concordano tutti gli studi – la memoria episodica e semantica, ci fanno produrre dopamina, ossitocina, riducono il livello di cortisolo e tante altre diavolerie che fanno bene al nostro corpo e alla nostra anima. Di tutto questo non ci accorgiamo, per fortuna, abbandonandoci a quel ruolo meraviglioso dello spettatore: ma grazie di esistere, Teatro!

Il regista Billy Wilder, molto prima che il caro bollette angosciasse i nostri bilanci familiari attuali, aveva previsto tutto: un giorno disse che «se il cinema riesce a far dimenticare a una persona che non riesce a pagare le bollette del gas, ha raggiunto il suo obiettivo». Beh, magari da precursore ha visto noi, spettatori del 2022, un po' preoccupati, un po' rasserenati davanti a un film. È una pace che dura un paio d'ore soltanto, incombe il solito refrain «con la cultura (non) si mangia»... ma la «stranezza» è che a volte bastano anche quelle due ore a salvarci.