Pnrr e comunali 2023: nelle città al voto i candidati facciano «rete»

Ma i Comuni sono pronti a svolgere la loro «missione» ben scritta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? È proprio nelle strutture delle Amministrazioni comunali che si concentrano i maggiori elementi di criticità che potrebbero ostacolare la gestione delle risorse aggiuntive in arrivo. Ma uno sguardo va non solo ai grandi Comuni ma, sopra tutto, alle medie e piccole Comunità che certamente non sono «figli di un Dio minore» ma forse sono quelli che gestiscono territori in cui c’è più bisogno finalmente di «un mondo migliore». Utile sarebbe, tanto per cominciare, una stima del loro fabbisogno di investimenti rimasto insoddisfatto negli ultimi anni. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede il coinvolgimento diretto dei Comuni con progetti per almeno 30 miliardi di euro entro il 2026 con la prospettiva di arrivare fino a 50 miliardi di euro circa a seconda del volume di progetti di titolarità delle Amministrazioni Centrali che coinvolgeranno gli enti territoriali nella fase di attuazione. Non c’è dubbio che il flusso di risorse potrebbe colmare, almeno in parte, il fabbisogno di investimenti comunali rimasto in parte insoddisfatto negli ultimi anni ma non è la quantità di fondi, assolutamente di grande rilievo, il vero problema è quello che ne viene dopo cioè «dove» e «come» verranno impiegati questi fondi. E qui appare chiaro che il fabbisogno non soddisfatto di investimenti non è omogeneo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, risulta maggiore nei Comuni caratterizzati da: scarsa funzionalità delle «arterie» infrastrutturali; presenza non congrua di organico delle Amministrazioni e scarsa presenza di personale specializzato con esperienza di questo tipo di gestione prontamente operativa. Il volume di risorse in arrivo, decisamente significativo, richiede una modalità efficiente di utilizzo. Il pieno impiego infatti richiederebbe un aumento della capacità annua di investimento dei Comuni di almeno il 60%. Le Amministrazioni rischiano quindi di non essere preparate a questo evento, a causa di una carenza sia quantitativa, sia qualitativa di personale. Dunque, è necessario potenziare , affiancare e sostanziare le strutture coinvolte nelle fasi di progettazione e affidamento dei lavori. Il completamento di tali fasi richiede in media ai Comuni tempi superiori rispetto a quelli di esecuzione di tradizionali attività. Ma non è finita qui bisogna augurarsi che, specie nel Sud, i candidati sindaci delle forze politiche più rappresentative facciano da subito una rete che consenta a tutti una volta eletti di essere già pronti a gestire come una unica comunità di «amore operante».