Sui migranti niente muscoli: serve un «metodo» per mediare a Bruxelles

Il caso della nave Ong «Ocean Viking», con a bordo 230 migranti, e «dirottata» dall’Italia verso le coste francesi dopo un presunto assenso delle autorità d’Oltralpe, sta creando scompiglio in Europa. Dapprima l’aspra reazione di Parigi, che ha smentito il via libera allo sbarco e poi la polemica sempre più dura, invitando gli altri Paesi europei a isolare l’Italia e a non rispettare gli accordi sul ricollocamento dei migranti. Una tensione amplificata da altre voci: quelle di Spagna e Germania, allineate con Parigi, mentre Italia, Grecia, Malta e Cipro sottoscrivevano una dichiarazione congiunta in cui definiscono «increscioso e deludente» il mancato rispetto degli accordi sulla ricollocazione dei disperati del mare.

La questione è nota. In molti ritengono che le operazioni di salvataggio compiute dalle navi Ong siano diventate una sponda agli scafisti. Sapendo che in mare saranno tratti in salvo, i trafficanti di carne umana non esitano a far partire bagnarole stracariche di persone, spesso con bambini al seguito. Sul problema, in passato, sono state anche avviate indagini che - a quanto è dato sapere - non avrebbero accertato illeciti. È ovvio però che la presenza delle Ong sulle rotte dei migranti costituisca una «sicurezza» che di fatto agevola il traffico di esseri umani. Le loro navi peraltro battono bandiera di Paesi lontani da quelle rotte, come Germania, Francia, Danimarca, Olanda. Impossibile che la richiesta di «porto sicuro», prevista dalle leggi del mare, possa essere accolta da territori così lontani.

A oggi in Italia sono sbarcati circa 92mila migranti, di cui 10.200 arrivati su navi delle Ong. Il problema è complesso perché ammette soluzioni solo sulla base di accordi internazionali. Non basta dialogare nell’Ue, è necessario trovare intese con i Paesi di partenza, molti dei quali con governi instabili e dove dilaga la corruzione. Nessuno può pensare di fare da solo né per quanto riguarda l’accoglienza né per quanto concerne la repressione del fenomeno, che ogni anno uccide migliaia di innocenti.

Proprio la complessità richiede una capacità di discernimento e di mediazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, giacché entrano in gioco interessi fortemente contrapposti. In particolare l’Unione europea deve compiere lo sforzo maggiore in quanto organo sovranazionale e quindi deputato a conciliare le esigenze dei Paesi che ne fanno parte. Fino a oggi però lo sforzo è stato minimo e i risultati impercettibili. Soprattutto per quanto riguarda i ricollocamenti: in un anno la Francia ha accolto solo 38 migranti, come ricordava con ironia la premier italiana. Questa debolezza spinge al «fai da te» chi è più esposto agli sbarchi, Italia e Grecia in testa. Fai da te che a un certo punto diventa inevitabile, ma che può risultare anche molto pericoloso per le prevedibili reazioni. Come appunto nella diatriba ancora in corso e per la cui ricomposizione ci ha messo la faccia lo stesso presidente Mattarella, che ieri ha avuto un colloquio telefonico con Macron. Al termine, i due presidenti hanno emesso un comunicato in cui sottolineano «la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l'Italia».

Detto questo, però, il governo deve anche chiarire alcune situazioni. Non c’è dubbio che Giorgia Meloni voglia sinceramente risolvere la questione evitando nuove stragi in mare, bloccando l’assalto alle nostre coste e garantendo l’afflusso controllato di migranti, ormai indispensabili al nostro sistema economico. Però questo deve essere anche l’intento degli altri componenti la maggioranza e non, invece, utilizzare il caso migranti come propaganda per recuperare i consensi perduti. Perché se sulla disponibilità della Francia ad accogliere, ancorché in via eccezionale, la «Ocean Viking» ci fosse stata maggiore discrezione, con una comunicazione più accorta ed equilibrata, probabilmente non si sarebbe scatenato il putiferio di questi giorni. Certi tweet in cui si affermava che «abbiamo piegato Parigi» sono stati come la classica palla di neve che rotolando provoca una valanga. La premier deve sforzarsi di capire e far capire ai suoi che la prateria europea, dove scorrazzano in 27, non è il cortile di casa dove tutto finisce a tarallucci e vino.

La necessità di guadagnare o mantenere consensi non è prerogativa esclusiva degli esponenti politici italiani, anche negli altri Paesi ci sono le stesse esigenze e lo dimostrano le pressioni partitiche sui leader di Francia e Spagna. E non è un caso che ad alzare la voce siano partiti di destra, ideologicamente alleati del nostro governo. Creare difficoltà, anche se indirette e non volute, a chi governa in Paesi che più di altri pesano sulle scelte dell’Unione non è saggio né utile. Il punto sul quale Meloni & Co. devono lavorare, e anche molto, è la ricerca di una strategia e di una tattica comuni, senza fughe in avanti o arroccamenti indietro. Devono in altri termini darsi un metodo, come fece Cartesio (filosofo francese…) con il suo famoso «Discorso». Sono necessari più cultura di governo e più capacità di mediazione, i muscoli creano solo danni. Solo così è possibile bilanciare tutti gli interessi in gioco senza dimenticare mai quelle migliaia di morti in mare.