Il dopo Kherson di Putin tra il «caso» Dugin e l’insofferenza che cresce

Forse non è la più grave sconfitta dal 1945, come qualcuno l’ha definita, ma la ritirata dei russi da Kherson, città considerata propria e già bollata come «russa per sempre», rappresenta un duro colpo per Mosca. Probabilmente più sul piano dell’immagine che dal punto di vista militare ma la sostanza resta intatta indipendentemente dalle ragioni del ripiegamento.

Più interessanti delle alchimie militari e tattiche sono probabilmente le reazioni che la mossa ha suscitato non tanto qui in Europa, dove tutto si è ridotto al sospetto di una trappola o allo stappo di una bottiglia di champagne, ma piuttosto nella stessa Russia.

La narrazione occidentale ci racconta un Paese piegato dalle sanzioni, terrorizzato dagli arruolamenti progressivi, con i giovani in fuga e la povertà incipiente, desideroso che Vladimir Putin sparisca di scena e tutto torni alla normalità. Insomma, la primavera russa sarebbe alle porte. In realtà, le cronache ci raccontano di giovani arrestati a Mosca con in mano volantini piuttosto eloquenti («Traditori, avete perso Kherson»), di falchi irrequieti, seppur allineati allo zar, e soprattutto del misterioso exploit su Telegram del filosofo Alexander Dugin che, in un post poi rimosso, avrebbe ricordato come il destino del sovrano «che non ci salva» sarà quello del Re della pioggia evocato da James Frazer ne Il ramo d’oro. Cioè, essere ucciso. A prendere tutto per vera, sono le parole del padre che ha perso la figlia in un tragico attentato firmato, secondo le ricostruzioni americane, da mano ucraina. Certo. Ma anche quelle del filosofo capace di interpretare una parte del sentire del popolo russo, lo stesso che la guerra - vale ricordarlo - l’ha pretesa e sostenuta fin dalle prime tensioni con Kiev. Dugin, molte ore dopo il diffondersi della notizia, ha smentito tutto, chiarendo che «una cosa è Kherson, un’altra il sostegno incondizionato a Putin» e accusando l’Occidente di voler aprire fratture nel fronte russo.

E tuttavia la questione resta e merita di essere approfondita. Anche perché le ricostruzioni occidentali delle cause del conflitto - tutte appiattite sulla volontà di potenza di Putin se non su una sua presunta «pazzia» - non aiutano a comprendere i movimenti tellurici della Russia profonda. Varrà la pena, allora, richiamare cosa accadde dopo l’eurorivolta di Piazza Maidan (gennaio 2014) e l’inizio delle persecuzioni della minoranza russa in Ucraina ad opera delle frange di estrema destra Pravy Sektor e Svoboda, poi culminate nella strage di Odessa in cui 42 persone morirono arse vive nella casa dei sindacati. Di fronte alle incessanti richieste di avviare un conflitto per salvare i russi rastrellati oltre confine, il Cremlino divulgò un video, ancora reperibile in rete, in cui intimava il silenzio ai «comandanti dai divani», come venivano definiti i cittadini guerrafondai, spiegando come la Russia non potesse permettersi una guerra a rischio di escalation planetaria e come fosse necessario irrobustire l’esercito anche solo per ipotizzare un’impresa del genere. Insomma, al tempo per Putin l’attacco era un’ipotesi impraticabile.

Otto anni dopo, però, la Russia s’è infilata precisamente in un conflitto che, di fatto, è diventato globale e ha dimostrato di non essere militarmente all’altezza dell’impresa per ciò che è diventata, come il video preconizzava. Le penose fotografie dei vecchi cingolati sovietici «freddati» dai più moderni mezzi ucraini, ridimensionano fatalmente l’immagine di Mosca la cui capacità di proiettare potenza militare nel lungo periodo, senza aiuti diretti, appare ridotta. Fallita l’ipotesi di una guerra-lampo e di una capitolazione di Zelensky in un paio di settimane, è rimasto un pantano che concede ancora poco sul terreno negoziale e rende imperscrutabili gli esiti del conflitto.

È palesemente falso quanto ha affermato, nel suo celebre talk show, il conduttore russo Vladimir Solovyov: «Combattiamo contro la Nato intera, non potevamo immaginarlo». In realtà, potevano immaginarlo benissimo e anzi Putin lo aveva compreso perfettamente. Da cui la decisione di non procedere all’offensiva dopo la torsione filo-occidentale dell’Ucraina. Allora, la sua volontà di non intervenire fu compresa dai cittadini, nonostante un serpeggiante malcontento. Oggi, dopo l’avvio dell’attacco, la sensazione è che una sconfitta o una negoziazione al ribasso non sarebbero ugualmente accettate. La minaccia per Putin, in questa fase, non soffia tanto dal fronte dei disertori e dei contrari al conflitto, quanto piuttosto dalla parte dei più accesi sostenitori dell’«operazione speciale» che potrebbero essere «risarciti» solo da un nuovo attacco in grande stile con tutti i rischi del caso. Semplificandola all’italiana, gli attacchi arrivano da destra, più che da sinistra, con l’accusa di far soffrire il popolo per nulla. E raccontano, indirettamente, di quello che potrebbe essere la Russia oltre Putin. Un gigante ferito, arrabbiato, ridotto al rango di potenza regionale (ma nucleare), magari guidato da frange nazionaliste ben più radicali dello zar. L’Occidente sogna un nuovo Eltsin per la Mosca che verrà. Ma quello che verrà, sul campo di battaglia e fuori, è sempre più incerto.