Se manca il buon senso la ragione di Stato perde umanità sui migranti

Se ci fosse voglia di ridere, si potrebbe ricordare il Checco Zalone del film Cado dalle nubi, che «seleziona» in una casa-famiglia i ragazzi per la lezione di chitarra: «I figli dei drogati si siedano qui davanti, quelli di criminali comuni a destra!», è la battuta del comico. Un paradosso, per raccontare il default di tatto che a volte ci impregna. Ebbene, ci sono stranezze che diventano realtà. E, anche se non c'è nulla da ridere, l'ipotesi della «selezione» di migranti, tra fragili e non fragili, è accaduta davvero.

Sembra incredibile: un governo può dimenticare in un attimo un concetto che era dato per consolidato, quello del ricongiungimento familiare. Un governo può incaricare alcuni addetti a smembrare coppie, a decidere se una donna, sfinita dopo giorni in mare o dopo aver subito violenze e abusi, sia più fragile di un uomo che ha lasciato tutto nella sua Terra e si è affidato ad uno scafista, ad una barca insicura, tra spintoni, fame, botte, notti gelide.

Immaginiamo per un attimo lo stato di queste navi, lo stato di queste persone che dopo tanto peregrinare hanno visto un porto, hanno sperato e invece da giorni sono in balìa delle onde della polemica politica.

Dire queste cose significa usare il metro della tenerezza rispetto ad un gravoso problema europeo? No! Stiamo facendo cronaca, stiamo riferendo ciò che sta accadendo nel porto di Catania, dove centinaia di migranti che nella selezione dello Stato Italiano hanno guadagnato il ruolo di «non fragili» stanno scrivendo su pezzi di cartone Help us!, aiutateci. Alcuni protestano, altri fanno lo sciopero della fame, altri piangono e altri ancora sono muti, immobili. Per lo Stato non sono fragili, anche se si sono gettati in mare, anche se – riferiscono i medici – stanno avendo crisi di panico. Il ministro Nordio ha detto che queste persone possono permettersi di pagare da 2 a 5mila euro per lasciare il loro Paese. Già, ma non sono croceristi di lusso! Possono permettersi di giocarsi tutto con un viaggio che dura mesi, che significa vendere ogni cosa, lasciare le radici, gli affetti (sì, ne hanno anche loro, nonostante l'etnia diversa!) e poi fermarsi in Libia, non certo in grand hotel, ma sperando di poter partire, subendo ogni genere di sopruso, compresa la vita nei centri di detenzione.

I migranti sono troppi, ci dicono. Non devono sobbarcarseli solo gli italiani, ripetono. Ma siamo sicuri che tutto questo sia vero? Guardiamo le cifre: la Germania nel 2021 ha accolto 161.000 richieste di asilo, la Francia 121.000, la Spagna 63.000, l’Italia 50.000. Quindi, anche gli altri Paesi fanno la loro parte, eccome. O almeno sembra così, sempre che vogliamo credere ai dati, perché anche questi ormai sono di sinistra o di destra. Nel nome della propaganda, ognuno riferisce a modo suo. Fare politica sulle spalle degli esseri umani è una storia senza fine, evidentemente.

Ma quando non si riesce a prendere una decisione, quando la politica obnubila le menti, serve catturare almeno il buon senso. Lo dovrebbe sapere la nostra premier Giorgia Meloni, la quale – con i giorni che passano, con i migranti che sono lì, sulle navi (una di queste si chiama proprio «Humanity») - potrebbe dare una svolta. Si possono lasciare 600 persone in acqua? Si può misurare la loro fragilità con un semplice documento? Si può perdere tempo, quando il senso dell’umano ci fa vedere immagini che non hanno nulla di umano? E quanto umana è la ragione di Stato?

Certo, è vero: la condivisione delle responsabilità tra gli Stati è importante. Il fatto che il problema sbarchi non debba ricadere sui Paesi costieri può essere un tema, ma forse è inutile porselo ogni volta, perché geograficamente siamo una penisola e loro sbarcano qui invece che in Finlandia. Si chiama navigazione, si chiamano rotte. Poi però, come spiegano le statistiche di destra e di sinistra, i migranti vanno altrove, si ricongiungono con i familiari che già lavorano nel Nord Europa, perché – appare necessario ricordarlo – anche questi esseri dalla pelle scura hanno un nucleo familiare, un calore da coltivare.

Cosa dicono le leggi internazionali dei Trattati e cosa dice il buon senso? Guarda caso, dicono la stessa cosa: le vite vanno salvate, la dignità umana va rispettata. Il nostro governo avrebbe tutte le carte in regola per mostrare un'iniezione di umanità non politicizzata, tanto per non fare altri dietro-front dannosi e criticabili, come accaduto di recente. Nel linguaggio tecnico delle dichiarazioni alla stampa, i migranti sono stati definiti dal ministro dell'Interno Piantedosi «carico residuale» e la definizione è stata criticata, generando – ovviamente – nuove speculazioni politiche, nuovo tempo perso a dibattere. Qualcuno ha specificato che nella convenzione Onu, la definizione è appunto «carico», si usa così. Vabbè. Le parole però svelano le idee, sono il mezzo su cui le facciamo viaggiare. E dare del «carico residuale» ad un'umanità dolente e in fuga non è bello. Ma, in fondo, coerente: il «carico», la merce, in genere si seleziona. E, in caso, si scarta.