La parola «sicurezza» nelle norme del superbonus

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c. detto Decreto Rilancio) ha introdotto la possibilità per i cittadini, di portare in detrazione fiscale gli interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico «qualificato» (Ecobonus) e al miglioramento antisismico degli edifici civili (Sisma bonus). Nel dettaglio, la normativa prevede la possibilità di portare in detrazione fiscale fino al 110%, nei cinque anni successivi ai lavori, tra gli altri, gli oneri sostenuti per migliorare l’isolamento termico delle abitazioni, la coibentazione dei tetti, la sostituzione di impianti di climatizzazione con l’eventuale installazione di impianti fotovoltaici, la riduzione del rischio sismico... In alternativa alla detrazione fiscale il privato può utilizzare lo strumento dello sconto in fattura o anche la cessione, a Banche e Assicurazioni, del credito di imposta.

L’effetto positivo immediato per milioni di italiani è stato quello di poter rendere le proprie case più ecologiche e sicure, tutto a costo zero. Per rimanere fedeli alla tradizione Italiana, la normativa prevede una lunga quanto farraginosa serie di adempimenti amministrativi, oltreché di limitazioni e massimali da rispettare per non incorrere in sanzioni o, peggio, nell’annullamento del diritto alla detrazione, anche successivamente alla fine dei lavori e al pagamento dell’intera opera. Si pensi all’art. 119 del Decreto che al comma 1a) prevede… interventi di isolamento termico…. con un’incidenza superiore al 25% della superficie…, al comma 1b) stabilisce interventi ….per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento… con efficienza pari almeno alla classe A…, al comma 3 ) si richiede «…il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio,… da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)… prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata» e via di seguito con precisazioni, limiti ed esclusioni, enucleate fino al comma 16).

Ed è sempre nell’articolo 119 che entrano in gioco tutte quelle figure professionali che, a vario titolo, devono seguire il cittadino (privato piuttosto che parte di un condominio) per l’espletamento e la giusta applicazione della normativa. Si consolida così la figura dell’Asseveratore, cioè di colui il quale «certifica il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». Il Legislatore è andato oltre normando anche l’aspetto assicurativo : infatti, al comma 14 dello stesso art. 119 precisa che: «…i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata».

La polizza, inoltre, che deve prevedere una ultrattività di almeno cinque anni (in caso di cessazione dell’attività lavorativa) e una retroattività di pari durata, garantisce il tecnico da eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell’espletamento dell’attività di asseverazione dovuti, tra gli altri, a omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dallo stesso Decreto.

In pratica il professionista risulta responsabile sia nei confronti dello Stato per la corretta applicazione del decreto di cui sopra, sia nei confronti del privato committente che per un errore del tecnico asseveratore, potrebbe vedersi stralciato il suo diritto al Bonus con conseguenti (ingenti) perdite patrimoniali. Entra in gioco, a questo punto, un altro professionista, il Consulente Assicurativo, che prende per mano il tecnico asseveratore e gli spiega come la polizza sia uno strumento di tutela (e non un mero centro di costo), soprattutto nei suoi confronti, attraverso il trasferimento del rischio alla Compagnia Assicurativa. Professionalità, preparazione e competenza di entrambi si incontrano per un fine comune: la Sicurezza.