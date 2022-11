Ma Giorgia non faccia scelte ideologiche: all’Italia serve stabilità

Le prime decisioni del governo Meloni hanno avuto l’effetto, almeno per il momento, di ricompattare le opposizioni. Se il provvedimento sull’ergastolo ostativo (che cioè impedisce di accedere a benefici di pena) non ha creato particolari polemiche, un’altra norma – quella sui rave party – ha generato molti malumori tra le opposizioni e qualche mal di pancia in alcune componenti della maggioranza. Il decreto è stato approvato mentre era in corso a Modena un rave, cioè un raduno clandestino di persone, che per giorni vanno alla ricerca dello sballo con musica ad altissimo volume, droghe e alcol. Il testo draconiano prevede per i partecipanti a raduni non autorizzati e con più di 50 persone, da tre a sei anni di carcere e multe da mille a 10mila euro, oltre alla confisca di tutte le attrezzature utilizzate. La pena dei sei anni di carcere colloca il nuovo reato fra quelli più gravi, per cui sono consentite le intercettazioni telefoniche.

Molti giuristi hanno criticato la norma ritenendola scritta male e, soprattutto, in contrasto con libertà costituzionali come quella di riunione. Il governo ha replicato non escludendo modifiche in sede di conversione del decreto. Sta di fatto che a Modena il rave è stato interrotto dalla polizia, il capannone occupato è stato abbandonato senza incidenti e alla fine alcuni partecipanti hanno anche collaborato a ripulire gli ambienti, il tutto sotto la vigenza delle vecchie leggi. Il caso rave, oltre a ricompattare temporaneamente le opposizioni, ha rinfocolato le polemiche sulla linea politica del governo Meloni, con inevitabili riferimenti al ventennio fascista.

Nella sua prima riunione il governo ha anche reintegrato in servizio i circa 4.000 medici sospesi perché hanno rifiutato la vaccinazione obbligatoria contro il Covid.

Anche qui le opposizioni, con le associazioni dei medici, hanno contestato il provvedimento che – al di là delle posizioni ideologiche – appare in contrasto con la conferma dell’obbligo di indossare mascherine negli ospedali.

Al di là del contenuto specifico delle singole misure adottate dal nuovo governo, sembra abbastanza chiara la volontà di rimarcare un posizionamento ideologico.

Con l’effetto indotto di ricompattare un’opposizione fino a questo momento sfilacciata e con poche rivendicazioni comuni. Se per il primo consiglio dei ministri è comprensibile la scelta di approvare provvedimenti bandiera, è bene ricordare che gli Italiani alle urne hanno dato fiducia a Fratelli d’Italia perché si aspettano altro. I numeri hanno visto penalizzata sia la linea leghista, con il partito di Salvini ridimensionato all’8,7 per cento, sia la linea di Forza Italia, ridotto all’8,1 per cento.

La premier deve da subito tener conto di tali precise indicazioni, anche perché se possono essere tollerati interventi come quello sui rave party, con i medici no vax e i rischi connessi a un virus sempre in agguato, la situazione si fa più delicata. Anche se il vero banco di prova per il governo era e resta il fronte economico.

Gli italiani hanno dato fiducia alla Meloni perché hanno creduto a quanto dichiarato in campagna elettorale e alla coerenza delle sue scelte quando è stata all’opposizione. Ora si aspettano che quelle promesse e quella chiarezza si traducano in provvedimenti concreti che possano anche toglierle di dosso, una volta per tutte, la patina mussoliniana da cui non riesce ancora a liberarsi. Soprattutto gli Italiani le chiedono che ci sia un governo finalmente capace di scelte politiche, cioè nell’interesse della comunità e di lunga prospettiva, e non solo misure per fronteggiare le infinite emergenze. Se infatti l’azione governativa andrà avanti tamponando le piccole e grandi crisi del momento, il Paese resterà in affanno e non riuscirà mai ad esprimere il suo enorme potenziale economico e che ha portato a smentire le cupe previsioni sul Pil del trimestre appena trascorso.

La scommessa della Meloni, pur senza il governo di alto profilo che aveva immaginato, resta quella di stabilizzare un Paese che nei due anni di pandemia ha mostrato doti di resilienza non comuni e che è riuscito a ritrovare uno slancio economico insperato. Ora si tratta di proseguire su questa strada superando la grave crisi provocata dall’invasione dell’Ucraina e dalle conseguenti difficoltà energetiche.

Gli arroccamenti ideologici, verso cui potrebbe tentare di spingerla anche qualche alleato di governo, non servono e anzi sono controproducenti. Così come non servono prove muscolari come il decreto sui rave party che, detto in tutta franchezza, non appare come una delle priorità in tema di ordine pubblico e criminalità. Gli Italiani si aspettano fatti e non propaganda, si aspettano che almeno qualcuna delle tante promesse ascoltate in campagna elettorale si trasformi in realtà. Sono stanchi di frasi roboanti, di pene esemplari e di chiacchiere inconcludenti. Gli Italiani hanno bisogno di scelte strategiche che siano nell’interesse di tutti, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. La campagna elettorale è finita, adesso è tempo di mettersi al lavoro seriamente.