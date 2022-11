La partita scuola si vince se si saprà coniugare l'istruzione con il merito

Dati alla mano, la verità da cui partire è che la scuola non funziona così. Ritengo opportuno ritornare sul significato di «merito», aggiunto alla denominazione del nuovo Dicastero dell’Istruzione, partendo da una domanda: vi è una visione dietro la scelta della parola merito? Quale? Cosa si intende quando si parla di merito per gli studenti, i docenti, le famiglie, non è affatto agevole se ci si limita ad argomentare o sostenere la classica definizione di merito corrispondente alla sintesi di talento e di impegno. Due categorie che evidentemente offrono, già in partenza, una deminutio, perché premiare il merito vorrebbe dire riconoscere da un lato il talento, ascrivibile ad una serie di caratteristiche che l’individuo ha ereditato per via genetica, ambientale, familiare e, dall’altro, l’impegno, che è conseguente alla fatica, alla scelta, alla testardaggine, alla solerzia, in definitiva al carattere.

È dunque opportuno, senza pregiudizi ideologici e fuori di retorica, comprendere quale attribuzione di valore si vuole riconoscere al merito. Il problema non è la parola merito, che per molti avallerebbe disuguaglianze e severità nella selezione, ma come si vuole intervenire sul mondo scuola, dopo anni di riforme e tagli per assunzioni e formazione, per dare nuova linfa ad una discussione seria e approfondita, da tempo assente, sull’istruzione e sull’educazione.

Non scopro nella di nuovo se ribadisco che la scuola, oggi, è lo specchio delle disuguaglianze. Qualità scadente, opportunità negate, dispersione scolastica a livelli record, divari di apprendimento nei vari territori, basso livello di competenze dei diplomati, disastrosi risultati dei test Invalsi, solo per citare alcune delle principali emergenze con cui si dovrebbe seriamente confrontarsi il mondo politico oggi.

Allora alcune rapide puntualizzazioni consentirebbero di rendere la parola merito più concreta. Innanzitutto, il chiarirsi sul senso autentico della scuola oggi, per riscattarla da una idea progressista che evidentemente ha fallito perché appiattita al ribasso, e proiettarla verso un modello più serio, più impegnato, più vicino a quella idea di scuola che svolge la classica funzione di trasmissione della ricchezza culturale. Successivamente il garantire, oltre al diritto allo studio, il diritto all’apprendimento per tutti. Nel senso che il primo è garanzia dello Stato promuoverlo, il secondo è di pertinenza della didattica e dunque dell’insegnate che deve essere capace di creare tutte le condizioni favorevoli perché lo studente possa apprendere, indipendentemente dalla sua condizione socioeconomica e culturale di base, per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Infine, il passare dalla logica del «crocettificio» Invalsi ad un modello di formazione che sappia fare del sapere un oggetto di desiderio, sollecitando la curiositas e la voglia di non accontentarsi delle conoscenze acquisite.

Ecco allora che il merito postula un modo di essere della scuola a tratti smarrito, disatteso, finanche rifiutato. Non si tratta di cercare nella Costituzione le soluzioni per le questioni odierne, ma di imparare (nuovamente) a pensarle nel modo in cui le hanno pensate i padri e le madri costituenti, ovvero in maniera lungimirante. Occorre una visione nuova che faccia realmente tesoro delle innumerevoli esperienze pregresse anche affidandosi alle indicazioni che provengono dalle buone pratiche in altri paesi europei e che sappia andare al di là delle categorie esclusione/competizione che vengono ricondotte - in maniera spesso distorta - al merito.

E aggiungerei: l’insegnate è pronto ad abbandonare una didattica «ratificativa» e promuoverne una «modificativa»? È pronto a colmare lo scollamento che vi è tra il tempo didattico del docente e il tempo didattico dell’apprendimento dell’allievo? È pronto, come affermava Rousseau, a perdere tempo per guadagnare tempo? In questo quadro c’è da chiedersi se sia giusto o no che la parola merito risponda anche alle aspettative delle famiglie che, richiamate del previsto e dovuto «patto di corresponsabilità» con la scuola, riconoscano l’intero processo educativo-formativo culminante nel titolo di maturità dei propri figli. Va da sé che un traguardo meritevole, che racconta la semina, l’impegno, le sfide quotidiane a superare gli ostacoli, ma anche lo studio come spazio di opportunità, quasi inevitabilmente, si rispecchierà in una società meritocratica.

Si gioca tutta qui la partita: coniugare l’istruzione con il merito. Ovvero una istruzione pronta a riconoscere la meritocrazia solo a chi, con impegno, sacrificio e rinuncia, sceglie la strada di uno studio fatto di fatica alimentata da meraviglia, passione e creatività per una crescita personale. È solo attraverso uno studio serio che si può alimentare negli studenti il valore del proprio progetto di vita personale e professionale. Uno studio ben fatto conduce alla costruzione di un sapere unitario, articolato e organico che ben si concilia con la naturale sete di sapere. Ed ancora una istruzione che è pronta a rallentare il passo, per andare incontro ad ogni esigenza adottando, prima ancora di una valutazione «sommativa» che riguarda gli esiti finali, un tipo di valutazione «formativa» che sappia non solo soffermarsi sul prodotto dell’attività didattica, ma sulle caratteristiche del processo attraverso il quale è stato ottenuto. In tal senso la valutazione non è lo strumento di rigida selezione o strumento per bocciare, quanto strumento per pro-muovere il processo di crescita del soggetto nell’ottica di un complessivo progetto educativo.

Concludo con le parole di Danilo Dolci «Ciascuno cresce solo se sognato». Un invito a immaginare i nostri studenti diversamente da come sono perché è possibile cambiare la realtà quando si ha contezza delle peculiarità e potenzialità di ognuno. Ergo, aiutiamo i nostri ragazzi a non adagiarsi nel grigiore motivazionale della routine, ma a scoprirsi, conoscersi, accettarsi e auto progettarsi. E non dimentichiamo di essere per loro esempi positivi da seguire per la scoperta di un sapere che vuole essere in progress, problematico, aperto all’innovazione tecnologica e volto alla scoperta. Promuovere sì, ma per merito può diventare la chiave per riscrivere una nuova pagina sulla scuola.