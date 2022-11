In Europa Il momento è propizio: ora tocca al governo Meloni rafforzare la propria immagine

Anche le pietre ormai sanno quanto l’Unione europea sia importante per l’Italia. In futuro potrebbe esserlo sempre di più per il contributo tanto reale quanto potenziale al benessere dei suoi cittadini e alla crescita delle sue imprese. A chi cerca ancora le prove di tali benefici, rimanendo semplicemente venali e di memoria corta, basterebbe citare per tutti il noto PNRR, il più ambizioso programma di sostegno finanziario, di solidarietà e di riforme concordato con l’UE, di cui Italia e Mezzogiorno sono i principali beneficiari.

Perfino i più maliziosi fra gli euroscettici non ne contestano più l’importanza ma si concentrano sulle modalità per trarne il maggior beneficio al minor costo. Ma per la realtà italiana è davvero più peculiare limitarsi all’aritmetica dell’efficienza della membership nazionale all’Unione piuttosto che influenzare e pretendere innanzitutto l’efficacia delle soluzioni politiche e progettuali preconizzate per porre rimedio ai principali fattori di crisi socio-economica ancora senza risposte? E fino a quando si potrà scambiare il PNRR per una sorta di biglietto della lotteria Euromillion, piuttosto che la migliore occasione di ammodernamento e riforma strutturale del sistema Italia, grazie anche al contributo della società civile, in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali? Come ritrovare quella credibilità riconosciuta al governo Draghi, a fronte del deficit percepito dai principali media ed attori internazionali sul nuovo Governo? Le migliori risposte a questi interrogativi dipenderanno dal ruolo strategico che l’Italia deciderà di giocare o meno in favore dell’integrazione Europea, nonché dalle modalità tanto formali che fattuali con le quali ogni rappresentante della nuova compagine governativa saprà incarnare tale ruolo, a casa come all’estero.

Fra le fughe in solitaria di una Germania «costretta» a rivedere le sue priorità in chiave più che mai protezionista, anche a costo di incrinare lo storico asse con la Francia, ed un Regno Unito in profonda crisi politica ed economico-finanziaria, l’importanza dell’Italia in Europa e sulla scena internazionale potrebbe uscirne rafforzata piuttosto che ridimensionata. A condizione che il nuovo Governo in primis, nonché il Parlamento, sappiano giocare la propria parte e vogliano coglierne l’opportunità. Il nostro paese e l’Europa intera ne trarrebbero beneficio. Sia sul piano programmatico e di idee per il miglioramento della pertinenza e tempestività delle politiche interne che su quello del posizionamento internazionale rispetto ai molteplici focolai di crisi geopolitiche sparse per il mondo, a cominciare da quelli più vicini a noi nei Balcani, nel Mediterraneo e in medio-Oriente.

Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel confermare il suo posizionamento euro-atlantico sono state salutate a livello europeo ed internazionale con un certo sollievo. Una certa prudenza se non perplessità rimangono in attesa di vedere concretamente come, e con quale attitudine, il nuovo Governo si comporterà nei fatti su tutte quelle questioni che implicano direttamente l’adesione al progetto europeo.

Gli appuntamenti e le scadenze internazionali per «stupire» positivamente i partner europei si susseguiranno ad un ritmo serrato a cominciare dalla prima missione a Bruxelles di Giorgia Meloni da Presidente del Consiglio. In questa occasione ed in quelle più importanti che seguiranno per culminare a dicembre con il prossimo vertice dei capi di Stato o di Governo dell’UE, non basterà ribadire l’impegno al rispetto ovvio del dettato costituzionale e della legislazione europea in vigore.

Necessario certo ma non sufficiente, viste le intemperanze ideologiche contro il legittimo primato del diritto europeo sul diritto nazionale.

La leadership governativa e ministeriale dovrà articolare una narrazione prima ed una pratica poi su come si intende contribuire nello spirito e nella sostanza allo sviluppo di una Unione più efficace e vicina alle aspettative legittime dei suoi cittadini. Non basta il richiamo all’applicazione del cosiddetto principio di sussidiarietà per giudicare dell’opportunità, adeguatezza e proporzionalità dell’intervento di Bruxelles al posto di quello nazionale o locale. Tale principio, per quanto migliorabile nella sua applicazione, è già ampiamente presente da tempo nella pratica legislativa europea.

Questione più centrale invece quella degli attuali limiti UE. Limiti talvolta politici, per mancanza di coraggio istituzionale soprattutto a livello della Commissione e del Consiglio dei ministri. Limiti più spesso strutturali, in quanto legati al quorum dell’unanimità richiesto su molte decisioni strategiche, ovvero condizionati dal sistema di delega delle competenze nazionali senza le quali non ci può essere azione a livello UE. L’esempio più eclatante di attualità è quello dell’energia, una politica legittimata solo nel 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.