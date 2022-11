Sull’Autonomia differenziata pochi e indispensabili punti ma da tenere sempre bene a mente

Pochi essenziali ma indispensabili punti da ricordare sull’autonomia differenziata. Cioè il progetto col quale non solo si vuole spaccare l’Italia. Ma la si vuole spaccare attribuendo per sempre a tre regioni del Nord privilegi ai danni soprattutto del Sud.

Si chiamava Roberto Calderoli il firmatario della legge che nel 2009 perfezionò il federalismo fiscale che uno sciagurato centrosinistra aveva approvato nel 2001. Ora da neo-ministro al ramo dovrebbe ricordare ciò che egli stesso (pur leghista del Nord) disse: l’autonomia deve essere preceduta dal calcolo dei Lep (livelli essenziali di prestazione) per il Sud, oltre che dalla perequazione infrastrutturale.

Lep significa servizi che incidono sulla qualità della vita. Non solo sull’economia. Asili nido, scuola, università, trasporti, assistenza ad anziani e disabili. Al Sud tutti al disotto dei livelli del Centro Nord, con palese violazione della Costituzione. Articolo 3: non ci devono essere differenze fra i cittadini a seconda di dove sono nati; è compito della Repubblica rimuovere ciò che ostacola questa pari dignità sociale ed economica.

I governi che si sono succeduti almeno dal 2009 a oggi hanno violato la Costituzione. Il presidente della Svimez, Giannola, ha parlato di «eversione»: una persona così autorevole e cauta deve aver pensato bene a un termine che si ritiene «indicibile».

I Lep hanno bisogno di soldi. Qualcuno deve pagare. Togliere a Lombardia, Veneto ed Emilia che finora hanno beneficiato incostituzionalmente di una maggiore spesa dello Stato a loro favore? Così per le infrastrutture. Si dovrebbe. Infatti le tre regioni lo sanno tanto bene che hanno e avevano una gran fretta di concludere. Prima che questi Lep non accordati al Sud vengano fuori. Con l’autonomia si garantirebbero a vita l’ingiustizia. E sarebbe irreversibile, senza un eventuale referendum abrogativo per evitarlo.

Ma neanche livelli essenziali significa uniformi. Quindi solo parzialmente riparatori, al di là della specificità dei territori fra loro.

Il debito pubblico. Se le tre regioni secessioniste se ne andassero, dovrebbero accollarsi la parte di debito pubblico dello Stato da loro sottoscritto con Bot, Btp e compagnia. Lo sanno?

Come certificato da tutte le classifiche europee, le Regioni italiane più ricche (appunto Lombardia, Veneto ed Emilia) perdono continuamente posizioni rispetto a quelle più sviluppate del continente. Un declino che vogliono far pagare al Sud continuando a sottrargli risorse.

Pare che ora il Sud si stia mobilitando. Pare. In testa il campano De Luca e il pugliese Emiliano. Ma sono passati 13 anni dal 2009: il Sud dov’era? E come potranno i parlamentari del Sud appena eletti dire al Sud (del quale essi stessi fanno parte con le loro famiglie): scusate, ma dovete digerire questo «pacco» che vi (e ci) condannerà a essere per sempre i poveri del Paese?

La composizione del governo e le deleghe. Il ministro per il Sud, Musumeci, non si occupa di coesione, cioè di eliminazione delle diseguaglianze. Si occupa di Zes, le importanti zone economiche speciali, e di mare. Ma di porti si occupa Salvini, e senza i porti le Zes sono svuotate. E quanto sia difficile muoversi, lo sa da ex governatore della Sicilia: non uno dei progetti da lui presentati per il Pnrr è stato approvato.

Il ministro più impegnato è Fitto: Pnrr, fondi europei e coesione. Ma senza portafoglio, cioè deve attingere da altri ministeri. E avere a che fare con tante strutture tecniche da far venire il mal di testa anche a uno navigato e competente come lui.

Il colpo di mano dell’autonomia differenziata viene tentato proprio quando l’Europa va in un’altra direzione. Perché vuole che l’Italia col suo Sud sia una Mitteleuropa del mare, vuole che il suo nuovo centro sia in Mediterraneo. Ciò che solo il Sud può fare, grazie alla sua rendita di posizione. Di fronte all’Africa continente del futuro. E con i porti di Gioia Tauro, Augusta, Taranto, Napoli più strategici di Trieste e Genova.

Proprio in questi giorni Calderoli ha confermato: autonomia differenziata nel 2023.