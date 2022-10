Ragazzi violenti e senza bussole: dove sono le guide?

Ma che succede nella nostra scuola? Un genitore schiaffeggia un professore; un gruppo di studenti spara a una professoressa e poi la deride; una Dirigente, cioè un capo, non difende i suoi professori, un’altra vuol «rieducare» i ragazzi con una lezioncina di educazione civica. Poi ci sono bande che assaltano le scuole nottetempo e rubano computer, distruggono suppellettili, sporcano tutto; altre che si affrontano nelle strade con mazze, calci, pugni fino a ferire, uccidere, addirittura suonando e cantando musica rap con la pistola in mano. E soprattutto umiliare chi violento non è.

Non si dica che la violenza giovanile c’è sempre stata, che le loro bande si affrontavano sin dagli anni ’50 (in America, dove il cinema ne faceva degli eroi.) No, oggi è diverso. Oggi la cultura della violenza e della sopraffazione si respira nell’aria, come nel ‘500 a Firenze si respirava l’arte. Oggi l’aria è inquinata non solo fisicamente dal Co2, ma moralmente con l’assenza totale di valori morali: il rispetto, la stima, il timore riverenziale, la solidarietà, il «bene». Ma chi insegna a questi ragazzi cos’è il bene e cos’è il male? L’unico insegnamento che hanno da tutto e da tutti è il divertimento, il piacere a tutti i costi. Per mezzo del denaro e quando sono saturi anche di quello, per mezzo di strumenti di sopraffazione: mazze, pistole ad aria e così via.

Di chi la responsabilità? A forza di buonismo e di comodo perdonismo, questi ragazzi non hanno più un bussola, un esempio, una guida. Dove sono i genitori? Troppo spesso relitti di famiglie sfasciate, anche loro pensano solo al proprio piacere, come andare in pizzeria o in discoteca a mezzanotte portandosi dietro i pargoli ciondolanti di sonno; o come fare sesso con l’ennesimo «compagno» di letto, magari mettendo il sonnifero nel biberon della figlioletta e lasciandola sola a morire nella sua culla. Casi unici, estremi? No, sono la classica punta dell’iceberg. Nella migliore delle ipotesi questi genitori fanno i sindacalisti dei figli, corrono a scuola a protestare incivilmente per un brutto voto o una sanzione data ai loro coccolatissimi virgulti (vedi lo schiaffo al docente di Bari).

E dove sono i Presidi (col nome originale, pieno di autorevolezza e non di burocratismo)? Gloria alle tante donne che sono arrivate a questo piccolo vertice della scuola; ma vederle con labbra rigonfie di silicone, con collane vistose, truccatissime, sembrano dive della TV, più che educatrici, docenti dei docenti, guide esemplari degli studenti. Come? Con tutto, col gesto, con l’apparenza, con la parola, coi sentimenti, col Diritto, con i valori della scuola, della società, della vita. Questo deve essere un Capo, comunque si chiami e di qualunque sesso sia. Ricordo le scuole francesi, dove la Preside doveva vestire rigorosamente con un sobrio tailleur, per distinguersi dai docenti e da tutti gli altri frequentatori della scuola. Certo non è più il tempo delle divise scolastiche (che però in Inghilterra ci sono ancora), ma il riconoscimento dei ruoli e il conseguente rispetto è anche un valore, di per se stesso. E dove sono i preti? Un tempo il catechismo, le funzioni religiose, le preghiere, le prediche, le piccole attività sportive dell’oratorio erano educative. Anche il famoso «neanche un prete per chiacchierar» di Celentano era un fatto educativo. Chi, fra i preti ruspanti di oggi, tutto jeans e magliette, sport e campiscuola, ha tempo per chiacchierare con i ragazzi? La confessione non si usa più. Ma a volte la chiacchierata confidenziale valeva ancora di più.

E dove sono gli allenatori? Questi nuovi sacerdoti della nuova religione dello sport, officiata in tantissime palestre, tutto muscoli e integratori, potrebbero essere i numi tutelari dei ragazzi, tanto tutti fanno sport. E si imbevono dei miti e dei successi dei campioni delle varie discipline. E si vestono con «divise» che se non sono tutte uguali sono una produzione seriale a valanga di articoli sportivi. Questi allenatori dovrebbero almeno inculcare i tanto elogiati valori dello sport: la lealtà, la collaborazione, il riconoscimento dei ruoli, il successo non competitivo ecc.

E invece….oggi genitori, preti, maestri, allenatori si chiamano asetticamente «agenzie educative». E dell’agenzia hanno il mangement del vil denaro, dell’educazione….non hanno nulla. Dov’è l’afflato d’amore e di severità dei padri e maestri, dei sacerdoti di Cristo e degli atleti del mens sana in corpore sano? Chi potrà rispondere a questi interrogativi che ci angosciano nel presente? Sociologi, psicologi, psicanalisti, pedagogisti, affinate i vostri strumenti di analisi, indicateci le cause, suggeriteci qualche rimedio. Perché non ne possiamo più di vedere minorenni depravati, piccoli delinquenti che crescono…