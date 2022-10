Quelle 12 righe di Giorgia sul Sud sono diverse dalle idee dei suoi ministri

In fondo è tutto molto semplice. Nel suo discorso alla Camera per la fiducia, Giorgia Meloni ha dedicato al Sud 12,5 righe su 471. Più di Draghi. Dicendo che col suo governo si tornerà a porre la questione meridionale al centro dell’agenda Italia. Che lavoreranno sodo per colmare un divario infrastrutturale inaccettabile. Per eliminare le disparità. E ricucire non solo il Nord al Sud ma anche la costa tirrenica a quella adriatica e le Isole al resto della Penisola.

Sarebbe stato strano se avesse detto il contrario. Nessun presidente del Consiglio lo ha mai fatto. E non c’è alcun motivo per giudicare troppo in fretta, se non si vogliono avere pregiudizi.

Conta, come si dice, il contesto. Che in questa occasione consiste nell’impegno preso dalla stessa Meloni a favore dell’autonomia differenziata per Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Come si sa, vogliono svolgere da sé funzioni ora svolte dallo Stato. Si dichiarano più capaci ed efficienti. E fra l’altro è previsto dalla Costituzione. Ma l’autonomia differenziata è esattamente l’opposto della volontà di eliminare le disparità a danno del Sud. Inconciliabili. Come dirlo e negarlo. E fonte di un conflitto costituzionale. Perché la stessa Costituzione che consente l’autonomia dice anche che non si può essere trattati in modo diverso a seconda del luogo di nascita.

E aggiunge che lo Stato deve fare tutto il necessario per eliminare le diseguaglianze.

Queste diseguaglianze non sono mai state eliminate in 75 anni di Costituzione. E con l’autonomia sarebbero addirittura legalizzate e cristallizzate per sempre. Amen. Mettiamo anche che (per ora) i governatori Zaia, Fontana e Bonaccini non insistano per trattenere le tasse sul loro territorio, con grave danno per il resto del Paese (Sud ma anche il resto del Nord). E ipotizziamo che lo Stato gli passi esattamente quanto spende ora per le funzioni che cederebbe. Sarebbe comunque l’assoluzione per un furto contro il Sud che si ripete da almeno 21 anni. Perché quella spesa è ora una spesa storica che ogni anno sottrae al Sud 61 miliardi passati al Nord. E che così continuerebbe finché non saranno stati calcolati i Lep per il Sud.

Livelli essenziali di prestazione. Un esempio per capirci (ancora una volta). Asili nido. Mai calcolato quanti ne servano al Sud. E storicamente dati sempre più al Centro Nord. Perché? Perché al Sud si è trattati da diversamente italiani. E così per sanità, scuola, università, trasporti, assistenza ad anziani e disabili. Calcolare i Lep per il Sud significa riequilibrare la spesa. E fare giustizia. Concedere l’autonomia senza prima riequilibrare la spesa, significa dare per sempre al Centro Nord più di quanto gli spetti. E spendere per sempre a sfavore del Sud meno di quanto gli spetti. Tutto questo incide sulla qualità della vita. E su servizi essenziali che sono un divario quanto le infrastrutture. Tu devi stare peggio.

E poi gli effetti collaterali dalla composizione del governo. Possibili, chissà se probabili. Ministro degli Affari regionali e autonomia è proprio quel leghista Roberto Calderoli primo paladino dell’autonomia alle tre regioni candidate (con l’annuncio di altre). Calderoli, quello di «Bergamo nazione tutto il resto è Meridione». Che farà, non sarà d’accordo con sé stesso? Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili è quel Matteo Salvini che definire amico del Sud è come dire che il papa è di religione protestante. Sarà colmato il divario del 50 per cento di ferrovie, strade, autostrade, aeroporti? E’ vero che ha detto sì al Ponte sullo Stretto di Messina, ma è inversamente proporzionale: quante più volte detto nei decenni, tanto meno fatto. C’è un ministro delle Politiche del mare e del Sud. Ma Sebastiano Musumeci è un ministro sia senza portafoglio che senza una delega fondamentale: la coesione fra le varie parti del Paese.

E quindi il ministro Fitto. Affari europei, politiche di coesione e Pnrr. Molte funzioni affidate a una competenza sicura. E a un Dna meridionale altrettanto sicuro. Trecentocinquanta miliardi di fondi fra europei e italiani. E per la grande maggioranza dei quali la polvere dei cantieri dovrà essere calpestata da troppi altri ministri per non temere ingorghi. E a cominciare dal 2023, cioè domani. Con interesse particolare soprattutto del Sud, che da quei fondi si attende non solo lo sviluppo finora dimenticato ma la giustizia finora negata.

La presidente Meloni ha detto anche che il Sud non sarà più visto «come un problema ma come un’occasione di sviluppo per tutta la Nazione». Ah, ecco.