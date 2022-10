Alla fine della Fiera ormai è tutto normale

Buongiorno. Eccoci ancora una volta, siamo puntuali? Non ha importanza la puntualità? L’importante è essere puntuali sul lavoro. Per esempio, un uovo puntuale al giorno, rappresenta una giornata di lavoro per la gallina.

La puntualità vuol dire tante cose, ad esempio, essere coerenti con la parola d’onore.

Prima che morisse la Regina Elisabetta, Carlo le ripeteva sempre: «O sposo Camilla o nessun’altra!» La Regina gli rispose: «E credi di essere già il re di Inghilterra?»

Essere puntuali significa aspettare gli altri che arrivano in ritardo.

La puntualità, difatti, è il contrario del ritardo.

Ne sa qualcosa Ogino Knaus che è un esperto di ritardi.

Io, comunque, sono puntuale. Ogni anno, difatti, nello stesso giorno, è il mio compleanno.

Qualsiasi appuntamento, nonostante i ritardi, deve essere rispettato, anche perché, alla fine della fiera, (termine molto usato dagli avvocati di grido) l’importante è che tutto vada bene.

Quest’anno, cioè oggi, lunedì, siamo a Bari pure noi e senza nemmeno essere avvocati, siamo alla fine della fiera.

Tanti anni fa la Fiera del Levante iniziava a settembre e finiva a settembre.

Era bello, c’era attesa. E puntualmente le scuole non erano ancora aperte. La mattina alle 10.00 in punto l’unica Rai radiotelevisione italiana esercitava il fascino di essere guardata trasmettendo films come «Zorro», «Catene», «Mezzogiorno di fuoco», tutto rigorosamente in bianco e nero.

All’epoca, il mio appuntamento fisso era andare in giro per la città e raccogliere i vuoti di bottiglia da consegnare ai bar e prendere il deposito che arrivava anche fino a 500 lire e con quei soldi andare in Fiera.

Saltavo i cancelli per non pagare l’ingresso e dopo aver visto le mucche vere nei recinti, aver ricevuto una tazzina di plastica del brodo Star e sentito il profumo delle merendine «Aida», mi precipitavo al Luna Park.

Era bello andare in Fiera a settembre.

Era bello anche in altri mesi dell’anno, quando gli amici ti incontravano per strada e vedendoti con un abito color antracite e la cravatta, puntualmente ti dicevano: «Ohhh…ce adascì alla Fiiiiir???»

Quest’anno la Fiera del Levante si è tenuta in ottobre.

È la stessa cosa? Ma si, un mese vale l’altro. Ormai, la confusione è così regolare che non crea differenze. Ormai, «alla fine della fiera» è tutto normale. Chi sputa per aria in faccia gli viene. Ormai è fatta. Non ci sono consigli o suggerimenti da dare.

La mia professoressa di storia dell’arte mi diceva sempre così: «Ciardo, tu sei un buono a nulla e perciò nella vita sarai capace di tutto».

Me lo disse molto freddamente e si raccomandò caldamente.

Io consigli non ne do, anche perché non ne sono capace. Posso al massimo dare pareri.

I pareri sono soltanto personali, però rigorosi.

Molte volte ho sentito con le mie orecchie qualche presuntuoso e povero imbecille dirmi: «Tu vivi di ricordi». Oppure, «Tu devi essere più coerente».

E se uno, per essere stato coerente, ha sbagliato?

Conviene, quindi, non essere coerenti, anche perché, sbagliando si impara.

Adesso non voglio impressionare nessuno con questo mio parere, siate coerenti se volete, ma siatelo soprattutto con la natura.

La natura va rispettata.

Quel che mi meraviglia di più è quello che è successo a Michele Emiliano.

La domanda verrà spontanea: come fa Michele ad amare la natura con tutto quello che la natura gli ha fatto?

Michele è un amico, per questo mi permetto di fare battute, anche perché la satira è una licenza che un presunto umorista come me può fare.

A questo punto, se tanto non basta, essendo Michele anche un magistrato, può venire con me alle giostre del Luna park e così…fino alla fine della Fiera.