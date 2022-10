Femminismo e sviluppo: resta sempre viva la lezione di Nussbaum

Mentre l’Europa è in fiamme e si attende di vedere cosa è rimasto sotto le ceneri del conflitto russo-ucraino, mentre le donne iraniane, ucraine, afghane continuano a morire per la libertà, mentre ci sono milioni di persone in condizioni di crisi alimentare ed energetica e nel Parlamento italiano - appena ricomposto - si vede una abbassamento sensibile della presenza femminile tra gli scranni della Repubblica, la lezione di Martha Nussbaum rimane esemplare non solo per l’avanzamento della riflessione etica ad un livello globale ma soprattutto per l’enorme spinta riformatrice delle politiche pubbliche per la crescita.

Il suo approccio filosofico intenzionalmente diretto a contribuire al miglioramento delle scelte e delle azioni pubbliche e di governo, è frutto di una ricerca sul campo scendendo nel dolore e nella privazioni. Non esitò, infatti, a recarsi in India per osservare i progetti di sviluppo relativi alla condizione femminile, consapevole di saperne troppo poco dei problemi delle donne povere della classe lavoratrice per poterne trattare.

Diventata consulente per la ricerca al Word Institute for Development Economic Research, il suo lavoro è stato prevalentemente incentrato sulla giustizia sociale secondo quella scuola di pensiero che affermava la necessità che la filosofia influisse sui fondamenti dell’economia dello sviluppo.

Proprio dalle donne fu aiutata e condotta in quel campo d’indagine che aveva scelto. Non solo donne che come lei avevano vissuto, indagato e scritto sulla vita delle donne povere, nonché asserito la necessità di promuovere il miglioramento degli standard di vita attraverso l’istruzione in regioni mancanti di infrastrutture di base e di scuole, ma anche donne delle tribù rurali e operatrici che a grande fatica cercavano di costruire per le donne lavoro, solidarietà, istruzione e nuove politiche.

In un susseguirsi di incontri, da quelli per la raccolta dei salari in uno dei centri operativi, a quelli per i nuovi programmi dei senza tetto di Bombay che vivono sui marciapiedi, a quelli presso la casa editrice femminista Kali for Women di Delhi, inizia un’esplorazione che la porterà a scrivere alcune delle pagine più belle dell’intera sua opera sul rapporto tra femminismo e sviluppo internazionale, sulla difesa dei diritti universali, su «amore, cura e dignità», sull’uguaglianza sessuale tra teoria e realtà.

Partendo dall’assunzione che la politica internazionale ed il pensiero economico dovrebbero essere femministi, quindi attenti ai particolari problemi connessi al sesso che le donne affrontano in quasi ogni Paese al mondo, problemi senza la cui comprensione non ci si può confrontare adeguatamente con la problematica generale della povertà e dello sviluppo, Martha Nussbaum avanzò un’idea universalistica delle capacità umane per affrontare i problemi delle donne nei paesi in via di sviluppo.

Nel suo insieme lo scopo del progetto Nussbaum fu quello di fornire la base filosofica ad un esame dei principi fondamentali che dovrebbero essere rispettati e fatti rispettare dai governi di tutte le nazioni, come minimo richiesto per il rispetto della dignità umana. Un minimo sociale fondamentale incentrato sulle «capacità umane», vale a dire su ciò che le persone sono realmente capaci di fare e di essere, avendo come modello un’idea intuitiva di vita degna e della dignità.

Martha Nussbaum ha passato la sua vita a riflettere, dibattere e sostenere attraverso il concetto di capacità individuale, basato sul principio di persona intesa come «fine», facendo divenire il «coltivare l’umanità» imprescindibile per le risoluzioni legate allo sviluppo e alla tenuta delle democrazie.

Nel suo saggio Non per profitto lanciava l’allarme sui cambiamenti radicali riguardo a ciò che le società democratiche insegnano ai loro giovani e su quanto non si riflettesse abbastanza su tali cambiamenti.

Sottolineando così quanto le nazioni fossero sempre più attratte dall’idea del profitto in un continuo accantonamento e svilimento al loro interno e nei loro sistemi scolastici di quei «saperi che sono indispensabili a mantenere viva la democrazia».

Tutto questo - asseriva la Nussbaum - con il preciso intento di formare docili macchine anziché cittadini a pieno titolo, capaci di pensare da sé, criticare la tradizione e comprendere il significato delle sofferenze e delle esigenze delle altre persone.

Martha Nussbaum ha a lungo insegnato Etica e Legge all’Università di Chicago ed è divenuta molto presto nota a livello internazionale non solo per i suoi studi in campo filosofico ma anche quelli sul mondo antico, rendendo attuali l’idea aristotelica della cittadinanza, l’ideale stoico del cosmopolitismo e, soprattutto, la critica socratica.

Nelle sue pubblicazioni sull’importanza che l’istruzione non si renda schiava delle istanze di una società fondata sul profitto, Martha Nussbaum afferma che sussiste «il valore dell’istruzione» solo laddove questa contribuisca nel formare i cittadini del mondo, capaci di pensare e agire oltre le barriere di nazionalità, di genere e di classe, non perdendo mai il senso di una radice comune. Mettendo così il multiculturalismo alla base dell’educazione contemporanea.

Nella breccia irrefrenabile di questi tempi violenti, incerti e di recessione Martha Nussbaum e le sue questioni di dignità possono ispirare soprattutto le future classi dirigenti grazie a quella forza che ha il suo desiderio di incidere sulle scelte e le politiche; quella lucida, arguta e irriverente capacità di analisi che non abbandona mai il campo della dialettica e del dialogo, dimostrando e non asserendo; per quella visione universalistica che non manca di attingere continuamente da un repertorio vivo di storie personali e voci spesso inascoltate; per quella sua capacità di pensare ai bisogni e vedere le relazioni; d’interrogarsi sui bisogni di cura e di diritti umani, su libertà e giustizia, ma soprattutto di futuro.