Minori senza famiglia: la storia di Bilal e i bimbi della letteratura

Per Bilal, il rapinatore minorenne seriale marocchino comparso a Milano, non valgono più le categorie sociologiche e psicologiche del solidarismo sociale. Con lui e il flusso di giovanissimi che giungono dal Mediterraneo senza genitori, senza storia e senza identità, la condizione post-moderna, come la definì Jean-François Lyotard, compie una svolta ad U di qualche secolo, se non di millenni.

La sua figura furtiva e ultraviolenta, più che Arancia meccanica, evoca la caccia selvaggia. Frotte di bambini non battezzati che insieme ai soldati morti in battaglia sfuggono alla battuta guidata da Odino nelle notti del Sacro Periodo, le dodici successive al solstizio d’inverno. O meglio ancora i riti di passaggio analizzati da Arnold van Gennep nel celebre saggio che reca quel titolo.

Bilal viene classificato anagraficamente attraverso l’esame osseo e gli si attribuisce un’età compresa fra i tredici e i quattordici anni. Quindi è agli inizi di un’adolescenza che confina con l’infanzia e prende, nel peggio, il massimo vitalismo di entrambe.

Ma non gli si possono più ascrivere le problematiche e le possibilità di redenzione che Edmondo De Amicis ravvede nei piccoli protagonisti di Cuore. D’altronde, anche lì c’è Franti, irrecuperabile e proprio per questo elevato da Umberto Eco nel Diario minimo ad antieroe precursore del ‘68. Solo che Bilal e i suoi simili non contestano nulla.

Sono creature post-apocalittiche come le tribù di ragazzini feroci in Mad Max, di George Miller (1985), i minicannibali di Barbarella, di Roger Vadim (1968) e i rampolli inglesi di buona famiglia ridotti a bruti dopo che il loro aereo precipita su un’isola, come li racconta William Golding in Il signore delle mosche (1954).

Ancora, il background di sopravvivenza metropolitana ha corrispondenti in I bambini delle fogne di Bucarest, agghiacciante reportage di Massimiliano Frassi del 2002 sull’inferno sotterraneo della capitale rumena, dove alligna una giovane umanità abbandonata a se stessa dopo la caduta del comunismo.

Scenario non dissimile dall’underworld della Londra vittoriana narrata da Charles Dickens in Oliver Twist e David Copperfield, basati sulle esperienze dello stesso autore, costretto temporaneamente all’abiezione e al lavoro minorile per via dei debiti del padre. I mongrel, i bastardini di strada, infestavano i giorni e le notti di gentiluomini in carrozza, dagli occhi ipocritamente chiusi sul degrado nascosto sotto le fondamenta dell’impero britannico.

Vengono in mente anche gli sciuscià partenopei. I predecessori della paranza dei bambini furono gli scugnizzi, determinanti nella dura resistenza ai tedeschi, rievocata con struggente passione ideale da Nanni Loy nel suo film del 1962 Le quattro giornate di Napoli, dove si ammirano questi piccoli cresciuti a stenti e voglia di sopravvivenza combattere strenuamente la Wehrmacht.

Se non fosse che Bilal e i suoi simili non sono mossi da aneliti di liberazione come quei loro coetanei.

A Milano, la delinquenza minorile ha precedenti intrecciati con le lotte risorgimentali e la Scapigliatura. Per i «monelli» dell’Ottocento il crimine era un mezzo di sostentamento. I loro discendenti spopolano nei racconti e nei romanzi di Giorgio Scerbanenco, tra le cui pagine rapinano e ammazzano per the fun of it, il puro spasso. Non peggiori dei niños da rua, i ragazzini di strada delle favelas brasiliane.

Eppure, tanto retaggio storico-culturale è ancora oleografico rispetto alle coordinate epocali e geopolitiche in cui si muove la specie di Bilal.

Si può ripensare al fanciullo trovato nudo e incapace di esprimersi nelle foreste dell’Aveyron nel 1800 e preso sotto tutela dal dottor Itard, che non riuscì completamente a recuperarlo. François Truffaut vi si ispirò per Il ragazzo selvaggio, che diresse nel 1970.

Bilal si delinea quale abitatore delle foreste urbane sorte dalla caduta dell’occidente. Il suo vero archetipo è Mowgli, il cucciolo d’uomo del Libro della giungla, di Ruyard Kipling. Icona del grado zero della civiltà.