La lezione di Cassiodoro e quella rinascita che può partire dal Sud

Partiamo dal nome, Cassiodoro. Fu un senatore dell’antichità che ha lasciato il segno. Un politico e funzionario che fu chiamato alla corte di Teodorico per salvare il suolo italico, la culla della Magna Grecia. Era il VI secolo e, in quel mondo bizantino lontano da noi, in declino e in povertà per la guerra greco-gotica, con la gente affamata e le città svuotate, si pensò: serve l’aiuto di un grande statista, serve Cassiodoro.

I tempi sono diversissimi ma, pensate, è necessario un Cassiodoro. Lo vorremmo invocare in queste settimane di notizie frenetiche, in cui ricorrono i nomi del toto-governo ma anche le storie delle famiglie in povertà, con le previsioni difficili sul futuro. Chi sarà il nostro Cassiodoro? La lunga storia di questo grande uomo chiamato a corte guarda caso si svolge nel profondo Sud, proprio la parte italica che ancora oggi richiede attenzioni e interventi. Cassiodoro infatti era nato a Scolacium, l’antica Squillace, profonda Calabria. Una colonia romana che fu fondata nel 123-122 a.C. E che ancora oggi è un paesaggio da brivido: un sito archeologico meraviglioso ti fa addentrare nel mondo antico, in un parco del passato che è fatto di resti dall’incredibile interesse storico tra il mare e gli ulivi secolari, con un teatro, un anfiteatro e persino una successiva abbazia di era normanna.

Ma torniamo a Cassiodoro e alla sua Calabria. Il senatore nella sua lunga vita ha portato grandi innovazioni, nuove convivenze in un universo che aveva la guerra come sistema di vita. Lui, chiamato per la sua saggezza e per la sua esperienza, cambiò la storia dell’impero in questa parte di Calabria, un Sud la cui vita un tempo è stata più che gloriosa. Attraversando i resti di ciò che qui era il mondo dell’antichità, si sente davvero quanto sia stato potente un tempo il Mezzogiorno d’Italia, una zona che - Cassiodoro o non Cassiodoro - ha fatto la Storia. Non dimentichiamolo.

Ci fu un imperatore come Teodorico così illuminato da voler chiamare a corte non un insignificante «yes-man» ma un grande amministratore e così l’impero rinacque, non proseguì il suo inesorabile declino, prosperò nei secoli. Cassiodoro fondò il centro monastico di Vivarium che diventò un modello culturale per l’Europa, conciliò le genti, gettò le basi per quel sogno europeo che molto più tardi si realizzerà. Un Medioevo latino capace di diventare modernità, futuro.

Il parallelo con l’attualità è forzato ma emoziona. Non abbiamo la Roma antica, non abbiamo i barbari (per fortuna, ci mancano solo quelli!), ma abbiamo tanto bisogno di un Cassiodoro. Sarebbe un sogno poter risanare un’Italia affaticata, piombata nella crisi economica e di governo, poi richiamata alle urne, poi ancora strattonata dai rincari e dalle paure. Ora, il nuovo governo, le speranze e le disillusioni. Il Sud che attende, il reddito di cittadinanza che è necessario ma va riformato, la scuola che cade a pezzi (non soltanto in senso di edifici), la famiglia che si lecca le ferite di una povertà materiale e identitaria. Chi e come risolverà? Vogliamo credere che il Cassiodoro rinasca, vogliamo almeno sperarlo ma davvero abbiamo bisogno di tanta buona fede. Anche la Calabria del mondo antico era risorta, ma non per sempre: in pochi secoli e nei millenni successivi, tutto cambiò.

Oggi abbiamo sotto gli occhi quanto possa distruggere un Paese, una regione, un mondo, il malgoverno efferato e continuato. E se viaggiamo attraverso la Calabria delle case abbandonate o costruite a metà, o se conosciamo alcune zone meravigliose di quella che fu la Magna Grecia, vediamo quel Sud immaginato e mai rinato, che invece Cassiodoro aveva sognato florido, colto, aperto, rigenerato. Con gli occhi di oggi, l’epilogo della Storia antica non è certo un lieto fine... ma a volte dobbiamo perdere il passato e prendere il futuro.

Anche solo per auspicio.