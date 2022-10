Quel rischio di fare torto ai diritti

Uno striscione nell’aula di Montecitorio, «No a un presidente omofobo», srotolato dai banchi del Pd e - secondo protocollo - fatto rimuovere in tutta fretta. Nelle piazze italiane, invece, palloncini cartelloni e scritte arcobaleno. L’elezione del presidente della Camera Lorenzo Fontana infiamma i movimenti Lgbt, gli ambienti laici, la sinistra radicale. Ultracattolico, il neopresidente, non ha mai fatto mistero delle sue posizioni contro omosessuali o contro l’aborto, e infatti i primi a gioire per lui sono stati gli ambienti Pro Vita. Fontana, d'altronde, è interprete autentico delle sensibilità della destra e se gli italiani hanno scelto un governo di destra c’è da domandarsi se certi sentimenti di intolleranza o insofferenza all'altrodasè non siano dentro la famosa pancia della Nazione.

«Chiaro che tu sia attratta da Pavel Antipov, Larissa: lui è puro, l’uomo che la società finge di ammirare, ma che in realtà disprezza». Nel «Dottor Zivago», Boris Pasternak lascia che uno dei personaggi più cinici, Victor Komarovsky, spieghi brutalmente alla protagonista quale sia il vero stato d’animo della società rispetto a un rivoluzionario, a un portatore di idee nuove, cioè di idee diverse. È una lezione universale e attualissima perché è assolutamente vero che il diverso continui a provocare sgomento collettivo, che sia un migrante o un omosessuale, uno zingaro o una donna che si sottragga al destino biologico della procreazione. Quindi chiediamoci se il dito sia puntato contro Lorenzo Fontana o se non sia piuttosto più profondo e per certi versi inquietante il disagio (il fastidio) degli italiani rispetto al rivoluzionario tema dei diritti. La domanda a quel punto sarebbe: ma perché i diritti spaventano?

Immigrazione e cittadinanza, ius scholae, diritti delle donne, fine vita e cannabis, Lgbtiq+ continuano ad essere temi divisivi. Nulla viene elaborato e digerito, tutto è sempre in discussione. E il Parlamento, va detto, non è riuscito a legiferare nemmeno quando a governare era la sinistra. Qualcuno, per molti anni, ha dato la colpa all’invasiva presenza culturale del Vaticano che oggi, tuttavia, in tema di accoglienza e inclusione, di comprensione dell’altro, di empatia appare molto più avanti dei partiti e di certi pezzi di società civile. Bergoglio ha detto sì alle unioni civili e ha aperto le braccia alla comunità omosessuale, dimostrando che la Chiesa è in grado di percepire il respiro della comunità più di quanto la politica non riesca a fare.

Dunque, oggi, lo sgomento di certi mondi rispetto al potenziale giro di vite sui diritti civili, apre le porte a un dibattito molto più ampio sull’identità del Paese. Sulla sua reale cifra solidale, sui costumi e sulle ipocrisie, sul significato che ciascuno dà al significato di libertà: dove finisce la mia, dove comincia la tua?

Rimane il tema del furore omofobo di certa destra, qualcosa di proverbiale, ostinato, tenace, perfino bozzettistico in alcune manifestazioni. Nietzche teorizzò l’omosessualità come fondamento dell’educazione virile e d’altra parte la relazione tra immaginario sessuale estremo e manifestazioni estreme di ideologia è stata indagata a lungo, un ossimoro fascinoso che pesca nel piacere estetico, nella grazia neoclassica, nell’iconografica maschile perfetta del Ventennio.

Infine, giusto per sdrammatizzare, evochiamo l’outing dei Nazisti dell’Illinois sul finire della pellicola cult «The Blues Brothers». La morale? Mai fermarsi alle apparenze.