Forse solo la politica può evitare una degenerazione atomica e un nuovo senso di colpa mondiale

Non ci si è ancora liberati dalle micidiali scorie criminali di tutte le varie guerre sparse nel mondo che si sono succedute dalla seconda guerra mondiale a oggi e già si profila all’orizzonte una possibile catastrofe atomica che sconvolgerà la terra. Si è passati attraverso un processo di interiorizzazione dalla società della vergogna alla società della colpa, nelle quali si sono sviluppate nel tempo le radici del male e si sono avuti lo sconvolgimento del pensiero moderno e il dominio delle passioni più nefaste. Ora, un altro incredibile crimine si sta perpetuando da diversi mesi: il continuo attacco all’Ucraina, con ogni genere di armi, fortunatamente non ancora atomiche, messe al bando dalla comunità mondiale.

In questa situazione il consorzio umano è in bilico: non sa se punire ancora di più i russi per i loro atti criminosi e inumani, intrisi di missili e bombe, oppure disinteressarsi e aspettare che la confusione bellica si risolva da sé. In questi casi il consorzio collettivo si vuole liberare dai sensi di colpa, vuole bloccare il circolo vizioso che si innesta in ambito strettamente politico tra colpa e aggressività da una parte, e colpa e potere dall’altra, tra desiderio di giustizia e interesse di protezione. Nella dinamica universale questa trasgressione può essere pericolosa, può liberare freni inibitori e consentire ulteriori azioni violente, massacri ed eccidi in nome di un riscatto della coscienza. Il senso di responsabilità può colpire anche individui, gruppi o società indifese e farlo diventare un pretesto irrazionale che normalmente serve per non essere angustiati dalla paura. Più si ha autorità e capacità di causare sofferenza e d’imporre la propria volontà politica, più aumenta e si ingigantisce il peso collettivo, monade di un microcosmo di colpe individuali e di gruppi, che contribuiscono alla creazione di soprusi e ingiustizie. E per l’Ucraina è questo che si vuole? Il rapporto tra obblighi individuali e generali è uno dei grandi temi etici che tocca l’umanità. Il ricorso alla collettivizzazione della colpa e alla ricerca di motivazioni punitive costituisce la strategia alla quale le moderne democrazie fanno ricorso per imporre l’ordine e ripristinare la legalità. Questa concezione protettiva dell’ordine sociale è l’esaltazione dell’ideologia retributiva, con cui si cerca di deresponsabilizzare l’individuo e chi prende le decisioni in nome di una consorteria universale del consenso. La crescente voglia di giustizia, di ristabilire equilibri condivisi, di ripulire le società infettate da gestioni criminali che destabilizzano lo scenario politico mondiale, fa capire come ormai la colpa è un tabù delle società che non distinguono più i colpevoli, i responsabili, ma solo le vittime, inserendole in uno scenario di dovere unanime. Ma in tutto questo, chiediamoci: c’è un’etica del male? Solo la religione può rispondere in termini di bene e di male. Si può essere responsabili non solo per azioni aggressive o intimidatorie, ma anche per atti omissivi, per non essere intervenuti a salvare o liberare individui o popoli. È questo oggi il vero dilemma delle nazioni civili che hanno a cuore la vita e la sopravvivenza di milioni di ucraini. Ci si chiede se si ha il diritto d’intervenire direttamente, se il Tribunale mondiale della dignità delle persone è legittimato a usare la propria influenza per ripristinare i diritti soggettivi ed esistenziali calpestati con la logica di chi vuole fermare i misfatti che quotidianamente si commettono, senza che l’opera di salvataggio suoni come vendetta o sanzione irreversibile, e non come avvertimento. Non c’è dubbio che sia necessario riprendere il corso del progresso, della modernizzazione e della felicità di un Paese affetto da sanguinose macchinazioni sociali che non possono più essere tollerate dagli occhi del mondo. Una dinamica criminalizzante è giustificata dalle difficoltà e dai contrasti che si incontrano all’interno del regime totalitario repressivo russo, sordo a qualsiasi richiamo di autodeterminazione da parte degli Stati mondiali. L’invito in questo momento ai russi, e non solo a loro, è di riflettere sull’opportunità di un intervento atomico, perché la scelta che verrà fatta sarà irreversibile con tutte le conseguenze immaginabili. Forse l’unica via praticabile e auspicabile è quella politica, trovare un accordo internazionale che liberi l’umanità da un’ennesima colpa collettiva, anche se non è ammissibile un’innocenza generalizzata.

Urge un ricorso alle buone relazioni internazionali e all’intellettualismo globale, se si vuole evitare che si alzino polveri distruttive e si crei una nuova, seria minaccia alla pace e alla sopravvivenza del mondo.