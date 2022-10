Intelligenza artificiale: i nuovi ingegneri alla sfida del futuro

Viviamo in un tempo di grandi trasformazioni, nel quale molti credono e temono che si stiano progressivamente gettando le basi per realizzare quella realtà descritta dai film di fantascienza caratterizzata da una vita sociale ed economica dove gli uomini sono circondati da macchine intelligenti, robot e software dotati di pensiero e capacità autonome.

Oramai l’intelligenza artificiale si sta progressivamente affermando nei sistemi socioeconomici ponendo quesiti di opportunità e rischi. Sulla comprensione dei possibili scenari, il corso di laurea in Ingegneria Gestionale con indirizzo in digital management della LUM ha avviato un’ampia riflessione per identificare le opportunità e le sfide, e delineare le competenze che gli ingegneri gestionali devono avere per governare e valutare i processi di trasformazione digitale e l’applicazione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA). In questa prospettiva, di grande interesse è il dibattito innestato dalla presentazione del «Manifesto della Intelligenza Artificiale» da parte di M. Chiriatti, N. Intini, C. La Forgia, e P. Liberace recentemente pubblicato da «ll sole 24 ore».

La IA, come ogni altra tecnologia, può portare aiuto o nocumento all’Umanità, e come tale necessità di una riflessione etica. Il «Manifesto» propone una bussola con 7 principi guida. La sua finalità è la costruzione di una cultura dell’impiego consapevole delle nuove tecnologie. Parte dal presupposto fondamentale che al centro di ogni innovazione tecnologica, di ogni invenzione, di ogni cambiamento di paradigma scientifico, c’è l’Uomo e il suo progresso.

Riconoscendo la centralità dell’uomo, il Manifesto propone un «tecno ottimismo» consapevole che evidenzia il ruolo della IA come strumento per l’Essere Umano a fare meglio e a fare cose nuove, spostando sempre più il concetto di «manodopera» da lasciare alle macchine verso il concetto di «testadopera» che solo noi umani possiamo svolgere a beneficio nostro e dell’ambiente nel quale viviamo.

In sostanza, si propone una visione della IA volta ad affrancare l’uomo dai lavori ripetitivi, noiosi, con poca inventiva e discernimento, per lasciare alle persone la possibilità di concentrarsi sugli aspetti più nobili e creativi delle attività umane. Tutto ciò si fonda sulla distinzione di quella che il Manifesto chiama «Intelligenza Artificiale debole» che è quella che vede oggi le applicazioni concrete, dai sistemi che ci suggeriscono quale film vedere ai sistemi che ci propongono l’acquisto di beni e servizi sulla base di precedenti scelte e profilazioni o quella che in ambito industriale aiuta a riconoscere parti difettose, anomalie, pattern, correlazioni e così via con ambiti di applicazione potenzialmente infiniti. Ma per quanto una soluzione di IA sia bravissima, ad esempio, nel giocare a scacchi, non distinguerebbe un cucchiaio da una forchetta, e viceversa. Quindi, gli scenari distopici di computer coscienti e intelligenti in maniera simile all’Uomo sono, per il momento almeno, fuori portata e tali sono anche gli scenari idilliaci di un mondo fatto di macchine che ci affranchino completamente da ogni incombenza.

Allora il futuro della IA non va visto solo nella prospettiva dello sviluppo di soluzione tecnologiche capaci di svolgere compiti complessi, ma soprattutto nel comprendere il loro ruolo nel riaffermare un nuovo umanesimo e scoprire le potenzialità che le nuove tecnologie intelligenti possono offrire alle persone per liberare una nuova energia creativa. Coerentemente a questa visione noi italiani abbiamo da offrire molto. Sebbene siamo certamente in ritardo sullo sviluppo delle tecnologie di IA, abbiamo una grande tradizione nelle scienze umane e nell’arte, che può farci candidare ad essere coloro che facciano emergere il lato empatico, umano e perché no, bello delle nuove tecnologie.

In questa prospettiva il corso di laurea in Ingegneria Gestionale della LUM si propone di formare ingegneri che siano capaci di applicare le tecnologie come catalizzatori e facilitatori di sviluppo dei sistemi organizzativi, comprendendo come la progettazione e l’applicazione delle nuove tecnologie si integra in modo complementare con le dimensioni dell’analisi e governo delle organizzazioni. La nuova era della IA richiederà ingegneri che siano in grado al contempo di definire i requisiti e i metodi per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il miglioramento dell’efficienza operativa delle imprese, e di gestire sistemi socio-tecnici che riconoscano e impiegano le competenze cognitive delle persone per alimentare dinamiche organizzative sostenibili di creazione del valore.