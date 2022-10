Quell’incredulità «sospesa» che ci affligge

L’ultima ferita è la crescita dell’astensionismo. Con un'affluenza precipitata al 64% circa degli aventi diritto, il fenomeno segnala sì che l'elettore protesta ma pure che non partecipa alla politica, anzi nega, con l’assenza, l’atto fondamentale della rappresentanza.

E che dire di altri fenomeni ? L'indifferenza a una guerra – ormai guerra civile e fratricida – per la quale sia russi che ucraini pagano un prezzo altissimo in vite e mezzi. Un conflitto che non ci schioda dal nostro serafico osservatorio: la poltrona. E prima ancora, una pandemia che si prende beffa di noi e che con un colpo di spugna ci gettiamo dietro le spalle. Ultima, una natura maligna che ci percuote a più riprese, come nelle Marche, senza che ne mutuiamo il monito severo.

Questa stato emotivo così incerto non è indifferenza né insensibilità. Un popolo che non è ottuso né acuto ma si fa trovare sempre impreparato, che non è stupido ma neanche coraggioso ma rimane immoto.

Come azzardare una lettura di queste sindrome? Mutuando il linguaggio teatrale, potremmo dire che siamo in preda alla suspension of disbelief?

La «sospensione dell’incredulità» scatta in noi quando ascoltiamo un racconto o assistiamo a uno spettacolo: non, non è vero, ci diciamo, quello che stiamo vedendo; sospendiamo l’atteggiamento critico e ci rincuoriamo: tanto, concludiamo, è solo una rappresentazione fittizia.

La tragedia è che applichiamo questa lente al reale-reale. Quale che sia il fenomeno, la calamità naturale o evento governato dalla mano dell’uomo, per quanto traumatico, cataloghiamo quel che accade come fosse la prima e unica, anzi, addirittura, come qualcosa che non esisterebbe, a cui non credere… come fosse artificiale, artefatta, discontinua, epilogo di una narrazione non reale.

E così la info-rete nella quale guazziamo, pullulante di notizie, mescolando vero, verosimile e non vero, notizie ed eventi naturali, ci paralizza in un mondo che non sarebbe mai reale, ma quasi surreale.

A cosa è dovuto questo capovolgimento del reale? Probabilmente alla preponderanza di quanto ci viene narrato attraverso i media rispetto all’agire reale che ci riserva la vita. O alla forza dello stesso messaggio mediatico. O forse anche alla potenza di un sentimento terribile, che si chiama assuefazione.

Siamo assuefatti e per questo incapaci di reagire, che si assista allo spettacolo di una pandemia, o alla guerra d’occupazione, o al reiterato spappolamento del territorio, o al distacco definitivo dall’ arte del governo. L’assuefazione ottunde, toglie consapevolezza critica e capacità reattive, ci imbozzola nel ruolo di astanti vigili ma inermi. Ci rende incapaci di previdenza ma anche di previsioni.

Il fallimento convoca sul banco degli imputati una serie di scienziati e di ruoli sociali, in un una vasta gamma. I sociologi appaiono incapaci persino di descrivere gli umori reali e i comportamenti privati e pubblici di una società in movimento, che trasmigra e che è liquida, come dice il sociologo Bauman, tanto per richiamarci alle metafore di mutamento che caratterizzano le più recenti ricerche. Ma anche gli economisti falliscono e vagolano nel buio, non solo perché l’econometria è arida ma soprattutto perché non hanno la capacità di leggere nei bisogni, al di là del puro scambio tra domanda e offerta, tra ricchezza e povertà, i moti dell’animo, le pulsioni che imprimono un altro percorso alla storia.

Abbiamo lasciato per ultimi i politici, in questi giorni di scena, perché, non appartenendo alla categoria degli scienziati, nella loro categoria si compie il delitto più grave, quello che attiene alla incapacità appunto di saper guardare avanti e innovare: attraverso le analisi, le previsioni, la scelta di misure alternative, la capacità di costituirsi in classe dirigente che additi percorsi virtuosi al disordine di valori e di mete che l’atomo individuale ormai persegue esclusivamente per i suoi fini personali.

Il delitto più grave diventa allora proprio l’inadeguatezza a guidare una palingenesi del sociale. Che accadrà?